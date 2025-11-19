Ajker Patrika

হবিগঞ্জে র‌্যাবের অভিযানে ভুয়া নারী চিকিৎসক আটক

হবিগঞ্জ, প্রতিনিধি
মমতাজ বেগম রিনা। ছবি: সংগৃহীত
মমতাজ বেগম রিনা। ছবি: সংগৃহীত

হবিগঞ্জ শহরে সাঁড়াশি অভিযান চালিয়ে ভুয়া চিকিৎসক মমতাজ বেগম রিনাকে আটক করেছে র‌্যাব-৯।

আজ বুধবার (১৯ নভেম্বর) বিকেলে শহরের ফায়ার সার্ভিস সড়কের ঘোষপাড়া এলাকায় নিজ বাসায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করা হয়।

র‌্যাব-৯ সিপিসি-৩-এর কমান্ডার মো. শাহ আলম জানান, মমতাজ বেগম রিনা দীর্ঘদিন ধরে নিজ বাসায় যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে সাধারণ রোগীদের ডেলিভারিসহ বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা দিয়ে আসছিলেন। তাঁর ভুল চিকিৎসায় এক প্রসূতির মৃত্যুসহ নানা অপচিকিৎসার অভিযোগ রয়েছে।

তিনি অভিজ্ঞতা ছাড়াই বিভিন্ন গ্রাম থেকে আসা গর্ভবতী নারীদের ডেলিভারিসহ বিভিন্ন চিকিৎসা দিয়ে আসছিলেন। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আজ তাঁকে আটক করা হয়েছে। তাঁকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। সে জন্য তাঁকে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে নেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

হবিগঞ্জআটকঅভিযানসিলেট বিভাগহবিগঞ্জ সদরজেলার খবরফায়ার সার্ভিসচিকিৎসক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...