চুনারুঘাট বিএনপির কমিটি বাতিলের দাবিতে ঝাড়ু মিছিল

চুনারুঘাট (হবিগঞ্জ) প্রতিনিধি 
চুনারুঘাট বিএনপির কমিটি বাতিলের দাবিতে ঝাড়ু মিছিল। ছবি: আজকের পত্রিকা
চুনারুঘাট বিএনপির কমিটি বাতিলের দাবিতে ঝাড়ু মিছিল। ছবি: আজকের পত্রিকা

হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলা বিএনপির নতুন কমিটির বিরুদ্ধে ঝাড়ু মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছেন দলের বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীরা। আজ রোববার বিকেলে উপজেলা সদরে এ বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলে বিএনপি, যুবদল ও ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা অংশ নেন।

পরে প্রতিবাদ সমাবেশ বক্তব্য দেন উপজেলা বিএনপি নেতা শামছুল হক তালুকদার, শফিকুর রহমান জামাল, প্রিন্সিপাল আব্দুর রব, মিজানুর রহমান লাল মিয়া মেম্বার, কাছুম আলী মেম্বার, আহম্মদাবাদ ইউনিয়নের বিএনপির সাবেক সভাপতি আজগর আলী মাস্টার, সৈয়দ তোফাজ্জল, হোসাইন মোহাম্মদ রুবেল, স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা আজাদ মিয়া তালুকদার, ছাত্রদলের সদস্যসচিব মারুফ আহমেদ, শাহ প্রান্ত প্রমুখ।

এ সময় বক্তারা অভিযোগ করেন, গত ১৫ বছর দলের নির্যাতিত নেতা-কর্মীদের বাদ দিয়ে উপজেলা বিএনপির একটি ‘পকেট কমিটি’ ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁরা অবিলম্বে এ কমিটি বাতিল ঘোষণার জোর দাবি জানান।

হবিগঞ্জবিএনপিসিলেট বিভাগচুনারুঘাটসিলেটজেলার খবরমিছিল
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

