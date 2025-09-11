সুনামগঞ্জে রোগবালাইমুক্ত আমন চাষ, লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও বেশি ফলনের আশা

বিশ্বজিৎ রায়, সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি
সুনামগঞ্জে রোপা আমন ধান লাগানোর কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় এ বছর আমনের বীজতলা প্রস্তুত এবং রোপণে কৃষকদের তেমন কোনো সমস্যায় পড়তে হয়নি। নেই কোনো রোগবালাইয়ের আক্রমণ। মাত্রাতিরিক্ত বৃষ্টি বা বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ না হওয়ায় ভালো ফলনের আশা করছেন স্থানীয় কৃষক ও কৃষি অধিদপ্তর। প্রকৃতি এমন অনুকূল থাকলে এবার লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি ফলন হবে বলে মনে করা হচ্ছে।
সুনামগঞ্জের হাওরে উৎপাদনের দিক থেকে বোরোর পরেই আমনের অবস্থান। দেশের খাদ্যচাহিদা পূরণে বোরোর পাশাপাশি আমনেরও গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে।
কৃষি অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ইতিমধ্যে জেলায় প্রায় ৮৫ শতাংশ জমিতে আমন রোপণ সম্পন্ন হয়েছে। গতকাল সুনামগঞ্জ সদর ও বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার বিভিন্ন জায়গায় আমনচাষিদের চারা উত্তোলন, রোপণ, সার ও কীটনাশক প্রয়োগের কাজে ব্যস্ত থাকতে দেখা গেছে। আবহাওয়া ভালো থাকায় নির্বিঘ্নে চাষাবাদ শেষ করার স্বস্তিও প্রকাশ করেছেন কৃষকেরা।
সরেজমিনে জানা যায়, এ বছর সরকারি প্রণোদনার সার-বীজ নিয়ে অনেক কৃষক অসন্তুষ্ট। সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার উত্তম দাস জানান, তিনি দুই কিয়ার (৬০ শতক) জমিতে ধান চাষ করছেন, কিন্তু কোনো সরকারি প্রণোদনা পাননি। একই কথা বলেছেন বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার প্রদীপ চন্দ্র দাস। তিনি ১৪ কিয়ার জমিতে আবাদ করেছেন, কিন্তু প্রণোদনার সার-বীজ কিছুই পাননি।
কৃষকদের এই অসন্তুষ্টির বিপরীতে সুনামগঞ্জ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জানায়, এ বছর ১৪ হাজার ৭০০ জনেরও বেশি কৃষককে প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে। তার পরও কৃষকের সংখ্যা বেশি হওয়ায় অনেকে এই সুবিধার বাইরে থেকে গেছেন।
সুনামগঞ্জ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, এ বছর জেলায় ৮৩ হাজার ৫২০ হেক্টর জমিতে আমনের চাষ হয়েছে, যার লক্ষ্যমাত্রা ২ লাখ ১৬ হাজার ৯৯৭ মেট্রিক টন চাল। উৎপাদিত চালের বাজারমূল্য ধরা হয়েছে ১০ কোটি ৬৩ লাখ ২৮ হাজার ৫৩০ টাকা। দোয়ারাবাজার উপজেলায় সবচেয়ে বেশি আমন চাষ হয়েছে, যার পরিমাণ ১৪ হাজার ৬২৫ হেক্টর।
এ বিষয়ে সুনামগঞ্জ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. ওমর ফারুক বলেন, ‘এ বছর প্রকৃতি ও পরিবেশ অনুকূলে থাকায় বাম্পার ফলনের সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও প্রণোদনা পেয়েছেন ১৪ হাজার ৭০০ জন কৃষক, তবে কৃষকের সংখ্যা এর তিন-চার গুণ বেশি। তাই সবাইকে প্রণোদনার আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। আমরা কৃষকদের সুষম মাত্রায় সার ব্যবহার এবং পোকা-মাকড় দমনে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করছি।’
সুনামগঞ্জ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জানিয়েছে, জেলায় এ বছর ৮৩ হাজার ৫২০ হেক্টর জমিতে আমন চাষ হয়েছে। উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে ২ লাখ ১৬ হাজার ৯৯৭ মেট্রিক টন চাল। উৎপাদিত চালের বাজারমূল্য ১০ কোটি ৬৩ লাখ ২৮ হাজার ৫৩০ টাকা। জেলার সবচেয়ে বেশি রোপা আমন চাষ হয়েছে দোয়ারাবাজার উপজেলায়। সেখানে চাষকৃত জমির পরিমাণ ১৪ হাজার ৬২৫ হেক্টর। মঙ্গলবার পর্যন্ত ৮৫ ভাগেরও বেশি আমন লাগানো শেষ হয়েছে। ১৪ হাজার ৭০০ কৃষককে ৫ কেজি বীজ, ১০ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি করে এমওপি সারা দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে কৃষি অধিদপ্তর।
প্রকৃতি-পরিবেশ অনুকূলে থাকায় বাম্পার ফলনের সম্ভাবনা বলছেন সুনামগঞ্জ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. ওমর ফারুক। তিনি বলেন, ‘প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে ১৪ হাজার ৭০০ জনকে। এর চেয়ে কৃষক তিন-চার গুণ বেশি। তাই অনেককে প্রণোদনার আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। আমরা আমনচাষিদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করছি। কৃষকদের সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগে উদ্বুদ্ধ করছি। পোকামাকড় দমনে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছি।’
সুনামগঞ্জে রোপা আমন ধান লাগানোর কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় এ বছর আমনের বীজতলা প্রস্তুত এবং রোপণে কৃষকদের তেমন কোনো সমস্যায় পড়তে হয়নি। নেই কোনো রোগবালাইয়ের আক্রমণ। মাত্রাতিরিক্ত বৃষ্টি বা বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ না হওয়ায় ভালো ফলনের আশা করছেন স্থানীয় কৃষক ও কৃষি অধিদপ্তর। প্রকৃতি এমন অনুকূল থাকলে এবার লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি ফলন হবে বলে মনে করা হচ্ছে।
সুনামগঞ্জের হাওরে উৎপাদনের দিক থেকে বোরোর পরেই আমনের অবস্থান। দেশের খাদ্যচাহিদা পূরণে বোরোর পাশাপাশি আমনেরও গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে।
কৃষি অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ইতিমধ্যে জেলায় প্রায় ৮৫ শতাংশ জমিতে আমন রোপণ সম্পন্ন হয়েছে। গতকাল সুনামগঞ্জ সদর ও বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার বিভিন্ন জায়গায় আমনচাষিদের চারা উত্তোলন, রোপণ, সার ও কীটনাশক প্রয়োগের কাজে ব্যস্ত থাকতে দেখা গেছে। আবহাওয়া ভালো থাকায় নির্বিঘ্নে চাষাবাদ শেষ করার স্বস্তিও প্রকাশ করেছেন কৃষকেরা।
সরেজমিনে জানা যায়, এ বছর সরকারি প্রণোদনার সার-বীজ নিয়ে অনেক কৃষক অসন্তুষ্ট। সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার উত্তম দাস জানান, তিনি দুই কিয়ার (৬০ শতক) জমিতে ধান চাষ করছেন, কিন্তু কোনো সরকারি প্রণোদনা পাননি। একই কথা বলেছেন বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার প্রদীপ চন্দ্র দাস। তিনি ১৪ কিয়ার জমিতে আবাদ করেছেন, কিন্তু প্রণোদনার সার-বীজ কিছুই পাননি।
কৃষকদের এই অসন্তুষ্টির বিপরীতে সুনামগঞ্জ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জানায়, এ বছর ১৪ হাজার ৭০০ জনেরও বেশি কৃষককে প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে। তার পরও কৃষকের সংখ্যা বেশি হওয়ায় অনেকে এই সুবিধার বাইরে থেকে গেছেন।
সুনামগঞ্জ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, এ বছর জেলায় ৮৩ হাজার ৫২০ হেক্টর জমিতে আমনের চাষ হয়েছে, যার লক্ষ্যমাত্রা ২ লাখ ১৬ হাজার ৯৯৭ মেট্রিক টন চাল। উৎপাদিত চালের বাজারমূল্য ধরা হয়েছে ১০ কোটি ৬৩ লাখ ২৮ হাজার ৫৩০ টাকা। দোয়ারাবাজার উপজেলায় সবচেয়ে বেশি আমন চাষ হয়েছে, যার পরিমাণ ১৪ হাজার ৬২৫ হেক্টর।
এ বিষয়ে সুনামগঞ্জ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. ওমর ফারুক বলেন, ‘এ বছর প্রকৃতি ও পরিবেশ অনুকূলে থাকায় বাম্পার ফলনের সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও প্রণোদনা পেয়েছেন ১৪ হাজার ৭০০ জন কৃষক, তবে কৃষকের সংখ্যা এর তিন-চার গুণ বেশি। তাই সবাইকে প্রণোদনার আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। আমরা কৃষকদের সুষম মাত্রায় সার ব্যবহার এবং পোকা-মাকড় দমনে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করছি।’
সুনামগঞ্জ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জানিয়েছে, জেলায় এ বছর ৮৩ হাজার ৫২০ হেক্টর জমিতে আমন চাষ হয়েছে। উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে ২ লাখ ১৬ হাজার ৯৯৭ মেট্রিক টন চাল। উৎপাদিত চালের বাজারমূল্য ১০ কোটি ৬৩ লাখ ২৮ হাজার ৫৩০ টাকা। জেলার সবচেয়ে বেশি রোপা আমন চাষ হয়েছে দোয়ারাবাজার উপজেলায়। সেখানে চাষকৃত জমির পরিমাণ ১৪ হাজার ৬২৫ হেক্টর। মঙ্গলবার পর্যন্ত ৮৫ ভাগেরও বেশি আমন লাগানো শেষ হয়েছে। ১৪ হাজার ৭০০ কৃষককে ৫ কেজি বীজ, ১০ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি করে এমওপি সারা দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে কৃষি অধিদপ্তর।
প্রকৃতি-পরিবেশ অনুকূলে থাকায় বাম্পার ফলনের সম্ভাবনা বলছেন সুনামগঞ্জ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. ওমর ফারুক। তিনি বলেন, ‘প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে ১৪ হাজার ৭০০ জনকে। এর চেয়ে কৃষক তিন-চার গুণ বেশি। তাই অনেককে প্রণোদনার আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। আমরা আমনচাষিদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করছি। কৃষকদের সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগে উদ্বুদ্ধ করছি। পোকামাকড় দমনে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছি।’
প্রতিদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠেই ছিদ্দিক ছুটে যান খেয়াঘাটে। পদ্মার পানি, স্রোত এবং বাতাসের গতিবিধি দেখেই তিনি দিনের কাজের হিসাব কষেন। কখনো শান্ত নদী তাকে স্বস্তি দেয়, আবার কখনো উত্তাল ঢেউ নিয়ে আসে দুশ্চিন্তা। যখন পদ্মায় পানি থাকে না, তখন সংসার চালাতে তাকে দিনমজুরের কাজ করতে হয়।১৬ মিনিট আগে
বাগেরহাটের চারটি আসন পুনর্বহালের দাবিতে দ্বিতীয় দিনের মতো চলছে হরতাল। বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সকালে সড়কে আগুন জ্বালিয়ে, বেঞ্চ পেতে, গাছের গুড়ি ফেলে অবরোধ করেছেন হরতাল সমর্থনকারীরা। সর্বদলীয় সম্মিলিত কমিটির দাবি, জেলার বিভিন্ন সড়কের অন্তত ১৩৪টি স্থানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অবস্থান নিয়েছেন...১ ঘণ্টা আগে
স্থানীয়রা জানান, বাড়ির পাশে বিক্রির জন্য গ্যাস সিলিন্ডারগুলো রাখা ছিল। এগুলো মূলত গৃহস্থালি ও থ্রি-হুইলার চালকদের কাছে বিক্রি করা হতো। বুধবার দুপুর আড়াইটার দিকে হঠাৎ করেই একটি গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হয় এবং দ্রুত আগুন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।২ ঘণ্টা আগে
ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার বেগুনবাড়ি ইউনিয়নের পূর্ব বেগুনবাড়ি নতুনপাড়া গ্রামের রামদাড়া নদীর ওপর নির্মিত প্রায় চার দশকের পুরোনো একটি সেতু এখন এলাকাবাসীর আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সেতুটি নড়বড়ে হয়ে পড়ায় প্রতিদিন ঝুঁকি নিয়ে পারাপার হচ্ছে হাজারো মানুষ।২ ঘণ্টা আগে