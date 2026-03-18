Ajker Patrika
জামালপুর

জামালপুরে ৩ হাজার কেজি সরকারি চাল জব্দ

জামালপুর প্রতিনিধি 
জব্দ করা চাল। ছবি: সংগৃহীত

জামালপুরের সরিষাবাড়ীতে এক ব্যবসায়ীর ভাড়া নেওয়া ঘর থেকে ৩ হাজার কেজি সরকারি চাল জব্দ করেছে উপজেলা প্রশাসন।

আজ বুধবার (১৮ মার্চ) বিকেলে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলার ৩ নম্বর ডোয়াইল ইউনিয়নের চাপারকোনা এলাকায় অভিযান চালিয়ে এই চাল জব্দ করা হয়।  

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) লিজা রিছিল চাল জব্দ করার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছে, সরিষাবাড়ী উপজেলার চাপারকোনা এলাকায় শ্রী রাজিব পালের ঘর ভাড়া নিয়ে চাল কেনাবেচা করে আসছিলেন ওই এলাকার ব্যবসায়ী সাকলায়েন মিয়া। উপজেলার ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ঈদ উপলক্ষে উপকারভোগীদের মধ্যে ১০ কেজি করে সরকারিভাবে চাল বিতরণ করা হয়।

ব্যবসায়ী সাকলায়েন উপকারভোগীদের কাছ থেকে চাল ক্রয় করে ভাড়া করা ঘরে মজুত করে রাখেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) লিজা রিছিল ৫০ কেজি ওজনের প্লাস্টিকের ৬৬ বস্তা চাল (৩ হাজার কেজি) ও খাদ্য অধিদপ্তরের সিলসংবলিত বিপুল পরিমাণ খালি বস্তা উদ্ধার করেন। প্রশাসন ও পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে ব্যবসায়ী সাকলায়েন মিয়া পালিয়ে যান।  

সহকারী কমিশনার (ভূমি) লিজা রিছিল বলেন, ‘সরকারি চাল মজুত করে রাখার বিষয়টি গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পেয়েছি। পরে সেখানে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে শ্রী রাজিব পালের ঘরে ৫০ কেজি ওজনের ৬৬ বস্তা চাল ও খাদ্য অধিদপ্তরের সিলসংবলিত বেশ কিছু বস্তা উদ্ধার করা হয়েছে। চালগুলো উদ্ধার করে সরিষাবাড়ী থানা হেফাজতে রাখা হয়েছে।’ তিনি বলেন, উপকারভোগীদের দেওয়া সরকারি সহায়তার চাল ক্রয়ের সঙ্গে অসাধু ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে।

যুদ্ধ এড়াতে গ্রহণযোগ্য প্রস্তাব দিয়েছিল ইরান, ‘অভিভূত’ হয়েছিল ব্রিটিশরা

তুরস্ক ও সিঙ্গাপুরে ঈদুল ফিতরের তারিখ ঘোষণা, মধ্যপ্রাচ্যে চাঁদ দেখার প্রস্তুতি

অভিনেতা শামস সুমনের জানাজা সম্পন্ন, পরিবার দেশে ফিরলে দাফন

চাঁদ দেখা যায়নি, সৌদি আরবে ঈদ শুক্রবার

সান্তাহারে নীলসাগর এক্সপ্রেসের ৯ বগি লাইনচ্যুত, উত্তরের ৫ জেলার সঙ্গে ঢাকার রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন

শিল্প ও উৎপাদন প্রকৌশলে কেন পড়বেন

সবাইকে সবকিছু বোঝানো যায় না, নিজেই সিদ্ধান্ত নিন

যুক্তরাষ্ট্রের বাজার: পোশাকের দাম কমেছে ২.৬%

যুদ্ধ বন্ধে ইউরোপের চাপ

ঈদবাজারে বেড়েছে টাকার প্রবাহ

পাটুরিয়া–দৌলতদিয়া ঘাটে নৌযান চলাচল শুরু

হবিগঞ্জে দুই গ্রামবাসীর সংঘর্ষ, আহত ২০

ইবিতে বরখাস্ত ১৯ শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীর শাস্তি মওকুফ

