Ajker Patrika
দিনাজপুর

টাকার অভাবে শিক্ষা ও চিকিৎসাসেবা ব্যাহত হবে না: সমাজকল্যাণমন্ত্রী

বিরামপুর (দিনাজপুর) প্রতিনিধি
টাকার অভাবে শিক্ষা ও চিকিৎসাসেবা ব্যাহত হবে না: সমাজকল্যাণমন্ত্রী
অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন মন্ত্রী এ জে এম জাহিদ হোসেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রী এ জে এম জাহিদ হোসেন বলেছেন, টাকার অভাবে শিক্ষা ও চিকিৎসাসেবা ব্যাহত হবে না। কেউ সংকটে পড়লে তা প্রশমনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আজ বুধবার (১৮ মার্চ) বিকেলে বিরামপুরে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

বিরামপুর উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় সভার আয়োজন করে। উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার আব্দুস সালামের সঞ্চালনায় সভায় বক্তব্য দেন দিনাজপুরের জেলা প্রশাসক রফিকুল ইসলাম, পুলিশ সুপার জেদাল আল মুসা ও জেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা আবদুল মতিন।

জাহিদ বলেন, বর্তমান সরকার উন্নয়নের সরকার। নির্বাচনের আগে দেওয়া ওয়াদাগুলো বাস্তবায়নে তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি সরকার কাজ শুরু করেছে।

বিষয়:

দিনাজপুরমহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়বিরামপুর
