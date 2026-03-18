Ajker Patrika
মানিকগঞ্জ

পাটুরিয়া–দৌলতদিয়া ঘাটে নৌযান চলাচল শুরু

ঘিওর, (মানিকগঞ্জ), প্রতিনিধি 
পাটুরিয়া–দৌলতদিয়া ঘাটে নৌযান চলাচল শুরু
মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া নৌ-রুটে ফেরিতে ঘুরমুখী মানুষের ভিড়। ছবি: সংগৃহীত

বৈরী আবহাওয়ার কারণে মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া ও রাজবাড়ীর দৌলতদিয়া ঘাট দিয়ে সব ধরনের নৌযান চলাচল সাময়িক বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। আজ বুধবার রাত ৯টার দিকে হঠাৎ করে ঝোড়ো বাতাস ও শিলাবৃষ্টি শুরু হলে দুর্ঘটনা এড়াতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

তবে রাত পৌনে ১০টার দিকে পুনরায় ফেরি চলাচল শুরু হয়েছে বলে জানান বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন করপোরেশনের (বিআইডব্লিউটিসি) দৌলতদিয়া ঘাট শাখার এজিএম মো. সালাহউদ্দিন।

সালাহউদ্দিন জানান, নদী অববাহিকায় প্রবল ঝোড়ো বাতাস বইতে থাকায় নৌ চলাচল ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। যাত্রী ও যানবাহনের নিরাপত্তার কথা বিবেচনায় এনে তাৎক্ষণিকভাবে ফেরি চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে।

এদিকে ফেরি চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগে পড়েছেন দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ঘরমুখী মানুষ। ঈদকে সামনে রেখে যাত্রীর চাপ এমনিতেই বেশি ছিল, তার ওপর হঠাৎ এই বন্ধে পাটুরিয়া ও দৌলতদিয়া ঘাট এলাকায় দীর্ঘ সারিতে আটকে পড়েছে অসংখ্য যানবাহন। যাত্রীদের অনেককে খোলা আকাশের নিচে অপেক্ষা করতে দেখা গেছে।

যুদ্ধ এড়াতে গ্রহণযোগ্য প্রস্তাব দিয়েছিল ইরান, ‘অভিভূত’ হয়েছিল ব্রিটিশরা

তুরস্ক ও সিঙ্গাপুরে ঈদুল ফিতরের তারিখ ঘোষণা, মধ্যপ্রাচ্যে চাঁদ দেখার প্রস্তুতি

অভিনেতা শামস সুমনের জানাজা সম্পন্ন, পরিবার দেশে ফিরলে দাফন

চাঁদ দেখা যায়নি, সৌদি আরবে ঈদ শুক্রবার

সান্তাহারে নীলসাগর এক্সপ্রেসের ৯ বগি লাইনচ্যুত, উত্তরের ৫ জেলার সঙ্গে ঢাকার রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন

শিল্প ও উৎপাদন প্রকৌশলে কেন পড়বেন

শিল্প ও উৎপাদন প্রকৌশলে কেন পড়বেন

সবাইকে সবকিছু বোঝানো যায় না, নিজেই সিদ্ধান্ত নিন

সবাইকে সবকিছু বোঝানো যায় না, নিজেই সিদ্ধান্ত নিন

যুক্তরাষ্ট্রের বাজার: পোশাকের দাম কমেছে ২.৬%

যুক্তরাষ্ট্রের বাজার: পোশাকের দাম কমেছে ২.৬%

যুদ্ধ বন্ধে ইউরোপের চাপ

যুদ্ধ বন্ধে ইউরোপের চাপ

ঈদবাজারে বেড়েছে টাকার প্রবাহ

ঈদবাজারে বেড়েছে টাকার প্রবাহ

পাটুরিয়া–দৌলতদিয়া ঘাটে নৌযান চলাচল শুরু

পাটুরিয়া–দৌলতদিয়া ঘাটে নৌযান চলাচল শুরু

জামালপুরে ৩ হাজার কেজি সরকারি চাল জব্দ

জামালপুরে ৩ হাজার কেজি সরকারি চাল জব্দ

হবিগঞ্জে দুই গ্রামবাসীর সংঘর্ষ, আহত ২০

হবিগঞ্জে দুই গ্রামবাসীর সংঘর্ষ, আহত ২০

ইবিতে বরখাস্ত ১৯ শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীর শাস্তি মওকুফ

ইবিতে বরখাস্ত ১৯ শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীর শাস্তি মওকুফ