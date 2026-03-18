চাঁদ দেখা যায়নি, সৌদি আরবে ঈদ শুক্রবার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৮ মার্চ ২০২৬, ২১: ৫৮
সৌদি আরবে আগামী শুক্রবার (২০ মার্চ) পবিত্র ঈদুল ফিতর উদ্‌যাপিত হবে। আজ বুধবার (১৮ মার্চ) সন্ধ্যায় শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা না যাওয়ায় দেশটির সুপ্রিম কোর্ট এই ঘোষণা দিয়েছেন। এর ফলে এ বছর সৌদি আরবে পবিত্র রমজান মাস ৩০ দিন পূর্ণ হচ্ছে।

আমিরাতভিত্তিক সংবাদমাধ্যম গালফ নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসলামি শরিয়াহ মোতাবেক চন্দ্র পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নতুন মাস নির্ধারণের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য অনুসরণ করে আজ সন্ধ্যায় সৌদি আরবের চাঁদ দেখা কমিটি বৈঠকে বসে। দীর্ঘ সময় অপেক্ষার পর নতুন চাঁদের দেখা না মেলায় আগামী শুক্রবারকে শাওয়াল মাসের প্রথম দিন অর্থাৎ ঈদুল ফিতরের দিন হিসেবে ধার্য করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে এক মাস সিয়াম সাধনার পর রমজানের সমাপ্তি ঘটছে।

সাধারণত সৌদি আরবের এক দিন পর বাংলাদেশে পবিত্র ঈদুল ফিতর উদ্‌যাপন করা হয়। আগামীকাল বৃহস্পতিবার বাংলাদেশে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির বৈঠকে পবিত্র ঈদুল ফিতর উদ্‌যাপনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

এর আগে চলতি মাসের শুরুর দিকে সৌদি আরবের মানবসম্পদ ও সামাজিক উন্নয়ন মন্ত্রণালয় ঈদের ছুটির সময়সূচি ঘোষণা করেছে। মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মোহাম্মদ আল রুজাইকি জানিয়েছেন, সৌদি শ্রম আইনের বিধান অনুযায়ী বেসরকারি ও অলাভজনক খাতের কর্মীদের জন্য ঈদের ছুটি আজ রাত থেকেই শুরু হচ্ছে। এই ছুটি টানা চার দিন পর্যন্ত চলবে।

মুখপাত্র আরও উল্লেখ করেন, এই আগাম ঘোষণার লক্ষ্য ছিল নিয়োগকর্তা ও কর্মীদের মাঝে ছুটির বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা দেওয়া। এর ফলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের কাজের সময়সূচি আগেভাগেই বিন্যস্ত করতে পেরেছে। বিশেষ করে, জরুরি সেবা খাতগুলোতে নিরবচ্ছিন্ন কার্যক্রম নিশ্চিত করার পাশাপাশি কর্মীদের উৎসবের ছুটির অধিকার রক্ষা করার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

