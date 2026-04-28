Ajker Patrika
সুনামগঞ্জ

সুনামগঞ্জে বাঁধ ভেঙে তলিয়েছে ১১৪ হেক্টর বোরো ধানের জমি

সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি
মনাই নদের তীরবর্তী বাঁধ ভেঙে পানি ঢুকছে হাওরে। ছবি: আজকের পত্রিকা

সুনামগঞ্জে বাঁধ ভেঙে মনাই নদের পানি ঢুকে ইকরাছই হাওরের প্রায় ১১৪ হেক্টর বোরো ধানের জমি তলিয়ে গেছে। আজ মঙ্গলবার (২৮ এপ্রিল) ভোরে মধ্যনগর উপজেলার অ্যারন বিলের ইকরাছই হাওরের বাঁধ ভেঙে যায়।

প্রশাসন ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মধ্যনগর উপজেলার বংশীকুণ্ডা দক্ষিণ ইউনিয়নের হামিদপুর গ্রামসংলগ্ন মনাই নদের তীরবর্তী ভেঙে যাওয়া বাঁধটি মূলত গ্রামীণ রাস্তা। এটি পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) আওতাভুক্ত কোনো বাঁধ নয়। আজ ভোরে মনাই নদের পানির চাপে বাঁধটি ভেঙে গেলে অ্যারন বিলের ইকরাছই হাওরটি তলিয়ে যায়। হামিদপুর, চানপুর, গড়াকাটা, হরিনাকান্দি ও চান্দালিপাড়া গ্রামের শতাধিক কৃষক এই হাওরে বোরো ধান আবাদ করেছেন।

স্থানীয় কৃষি অধিদপ্তরের তথ্যমতে, এই হাওরে ১১৪ হেক্টর বোরো জমি রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় অর্ধেক জমির ধান কেটে ফেলেছেন কৃষকেরা। তবে স্থানীয় কৃষকদের হিসাবে, এখানে আবাদ করা জমির পরিমাণ আরও বেশি। প্রায় ৪০ ভাগ জমির ধান কাটা সম্ভব হয়েছে।

হামিদপুর গ্রামের কৃষক মো. কিবরিয়া বলেন, ‘এই জায়গাডা ভাইঙা যাওয়ায় অনেক ধানের ক্ষতি হইছে। এখন সবার ধান কাটার সময়। হাওরে কামলা (শ্রমিক) নাই। সবাই সবার ধান কাটা লইয়া ব্যস্ত। এই ফাঁকে বান্ধটা ভাইঙা গেছে।’ তিনি বলেন, ‘এইখানে ভাইঙা যাওয়ার কোনো লক্ষণ আছিল না। বৃষ্টির পানিতে গাঙ ভরপুর হওয়ায় হঠাৎ কইরা বান্ধটা ভাইঙা যায়। এখন এই বান্ধ বান্ধার কোনো সুযোগ নাই।’

স্থানীয় ইউপি সদস্য মো. কামাল মিয়া বলেন, ‘হামিদপুর গ্রামের কাছাকাছি যে জায়গাটা ভাঙছে, এইটা এইভাবে ভাঙবার কথা না। এই জায়গাটা আসলে ভালো কইরা বান্ধা হইছে না। বস্তা দিয়া কোনো রকম আটকাইয়া রাখা হইছে। নদীতে যে পানি আইছে, সেই পানির তোড়েই ভাইঙা গেছে। চার-পাঁচটা গ্রামের কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হইছে।’

মধ্যনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সঞ্জয় ঘোষ বলেন, যে জায়গাটুকু ভেঙেছে, সেটা পায়ে হাঁটার মাটির রাস্তা। এটা পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতাভুক্ত কোনো বাঁধ নয়। হাওরে ১১৪ হেক্টর জমি ছিল। তিনি বলেন, কৃষি অফিসের তথ্যমতে, এখানে ১০ হেক্টর বোরো জমির ক্ষতি হতে পারে। উঁচু জমি যতটুকু আছে, সেগুলো ডুববে না। সেই ধান কাটতে পারবেন কৃষকেরা। শুধু নিচু অংশটুকু তলিয়ে গেছে।

বিষয়:

সুনামগঞ্জহাওরসিলেট বিভাগজেলার খবরধানপানি
পাঠকের আগ্রহ

আইস হকির দেশে ফুটবলের জয়গান

আইস হকির দেশে ফুটবলের জয়গান

ফরিদপুরে দাদি-ফুফুসহ তিনজনকে কুপিয়ে হত্যা

ফরিদপুরে দাদি-ফুফুসহ তিনজনকে কুপিয়ে হত্যা

রেলওয়ে পোষ্য সোসাইটি: কর্মচারী না হয়েও নেতা তিনি

রেলওয়ে পোষ্য সোসাইটি: কর্মচারী না হয়েও নেতা তিনি

১৭৩ দিন হরতালের সুযোগ কাউকে দেব না: প্রধানমন্ত্রী

১৭৩ দিন হরতালের সুযোগ কাউকে দেব না: প্রধানমন্ত্রী

বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ হঠাৎ বন্ধ হওয়ার কারণ কী

বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ হঠাৎ বন্ধ হওয়ার কারণ কী

সম্পর্কিত

সুনামগঞ্জে বাঁধ ভেঙে তলিয়েছে ১১৪ হেক্টর বোরো ধানের জমি

সুনামগঞ্জে বাঁধ ভেঙে তলিয়েছে ১১৪ হেক্টর বোরো ধানের জমি

পাহাড়ি ঢলে পানি বাড়ছে সোমেশ্বরীতে, কৃষকদের দ্রুত ধান কাটার পরামর্শ

পাহাড়ি ঢলে পানি বাড়ছে সোমেশ্বরীতে, কৃষকদের দ্রুত ধান কাটার পরামর্শ

আখাউড়ায় কালবৈশাখীর তাণ্ডবে লন্ডভন্ড বাড়িঘর, ফসলের ক্ষতি

আখাউড়ায় কালবৈশাখীর তাণ্ডবে লন্ডভন্ড বাড়িঘর, ফসলের ক্ষতি

রোগীর মৃত্যু ঘিরে রামেক হাসপাতালে নার্স-কনস্টেবল হাতাহাতি

রোগীর মৃত্যু ঘিরে রামেক হাসপাতালে নার্স-কনস্টেবল হাতাহাতি