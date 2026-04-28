Ajker Patrika
ফুটবল

আইস হকির দেশে ফুটবলের জয়গান

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৮ এপ্রিল ২০২৬, ০৯: ৩৬
এবারের বিশ্বকাপের সহ-আয়োজক কানাডা। ছবি: এএফপি

ফুটবল বিশ্বের নজর এখন উত্তর আমেরিকায়। ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের ক্ষণগণনা শুরু হয়ে গেছে, আর সহ-আয়োজক হিসেবে প্রথমবারের মতো ঘরের মাঠে বিশ্বমঞ্চ মাতাতে প্রস্তুত কানাডা। তবে তাদের জন্য এই বিশ্বকাপ শুধু একটি টুর্নামেন্ট নয়, বরং ক্রীড়া ইতিহাসে এক বিশাল পটপরিবর্তনের হাতছানি। ১৯৮৬ এবং ২০২২—আগের দুই বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করলেও জয়ের স্বাদ এখনো অধরা রয়ে গেছে দ্য রেডদের কাছে।

কাতার বিশ্বকাপে তিনটি ম্যাচেই হারের গ্লানি নিয়ে ফিরতে হয়েছিল তাদের। তবে এবার প্রেক্ষাপট ভিন্ন। আমেরিকান কোচ জেসি মার্শের অধীনে এক নতুন চেহারার কানাডা দলকে দেখছে ফুটবল বিশ্ব। র‍্যাঙ্কিংয়ে ৩০-এ উঠে আসা এবং সম্প্রতি কোপা আমেরিকায় চতুর্থ হওয়া প্রমাণ করে—আলফনসো ডেভিসরা এখন যেকোনো পরাশক্তির চোখে চোখ রেখে লড়াই করতে সক্ষম।

গত বছর মে মাসে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই দলের ভেতর একধরনের লড়াকু মানসিকতা তৈরি করেছেন জেসি মার্শ। তাঁর হাই-প্রেসিং ফুটবল দর্শনে কলম্বিয়া, ইকুয়েডর ও তিউনিসিয়ার মতো দলের বিপক্ষে লড়াই আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে দলের।

মার্শের সামনে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো দলের মাঝমাঠ ও আক্রমণভাগের সমন্বয়হীনতা দূর করা। বিশেষ করে তারকা স্ট্রাইকার জোনাথন ডেভিড ইতালিয়ান ক্লাব জুভেন্টাসে যোগ দেওয়ার পর থেকে গোল-খরায় ভুগছেন, যা টুর্নামেন্টের আগে টিম ম্যানেজমেন্টের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে।

কানাডার সাফল্যের চাবিকাঠি মূলত অধিনায়ক আলফনসো ডেভিসের পায়ে। বায়ার্ন মিউনিখের এই লেফটব্যাক গত এক বছর চোটে ভুগলেও বিশ্বকাপে তাঁর উপস্থিতি দলের জন্য টনিক হিসেবে কাজ করবে। পাশাপাশি মাঝমাঠে ইসমায়েল কোনের ফর্ম এবং রক্ষণভাগে ময়েস বোম্বিতোর ইনজুরি থেকে ফেরা দলটির শক্তির বড় জায়গা। তবে গোলপোস্টের নিচে কে অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে দাঁড়াবেন—ডেন সেন্ট ক্লেয়ার নাকি ম্যাক্সিম ক্রেপিউ, সেই অমীমাংসিত প্রশ্নের উত্তর এখনো খুঁজছেন কোচ।

২০২৬ বিশ্বকাপে কানাডা খেলবে ‘বি’ গ্রুপে। ১২ জুন টরন্টোয় বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে তাদের অভিযান। এরপর ১৮ জুন কাতার এবং ২৪ জুন সুইজারল্যান্ডের মুখোমুখি হবে তারা।

ঘরের মাঠের সুবিধা এবং তুলনামূলক সহজ গ্রুপ পাওয়ায় এবার নকআউট পর্বে যাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে কানাডার সামনে। কানাডায় আইস হকি বা বাস্কেটবল যতটা জনপ্রিয়, ফুটবল নিয়ে উন্মাদনা এখনো ততটা জোরালো নয়। তবে ১৯৯৪ বিশ্বকাপে যুক্তরাষ্ট্রে ফুটবলের যে জোয়ার এসেছিল, ২০২৬ বিশ্বকাপ কানাডায় তেমনই এক সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটাতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

টরন্টো থেকে ভ্যাঙ্কুভার—পুরো দেশ এখন এক সুতায় গাঁথা। লক্ষ্য একটাই—গ্রুপপর্বের সীমানা পেরিয়ে ফুটবলের মানচিত্রে আলাদা অবস্থান গড়ে তোলা। লে রুজদের এই অগ্রযাত্রা সফল হলে তা হবে উত্তর আমেরিকার ফুটবলের এক নতুন অধ্যায়।

কোচ: জেসি মার্শ

যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকার ও জেসি মার্শের খেলোয়াড়জীবনের শুরুটা একই সময়ে (১৯৯৬)। উত্তর আমেরিকার শীর্ষ স্তরের ফুটবলে ৩০০-এর বেশি ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা নিয়ে কোচিংয়ের পেশায় আসেন তিনি। মন্ট্রিয়ল ইমপ্যাক্ট ও নিউইয়র্ক রেড বুলসের ডাগআউট সামলানোর পর ইউরোপীয় ফুটবলে পাড়ি জমান মার্শ। সেখানে সালজবার্গ, লাইপজিগ ও ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের দল লিডস ইউনাইটেডের প্রধান কোচের দায়িত্ব পালন করেছেন। গত বছরের মে মাসে তিনি কানাডার হাল ধরেন। তাঁর হাত ধরে পরিবর্তনের সুফল পেতে শুরু করেছেন ফুটবলাররা।

তারকা: আলফনসো ডেভিস

ঘানার শরণার্থীশিবিরে জন্ম নেওয়া আলফনসো ডেভিস মাত্র ১৬ বছর বয়সে অভিষিক্ত হয়ে পরিণত হন কানাডার সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড়ে। ২০১৭ গোল্ড কাপে ৩ গোল করে জিতে নেন গোল্ডেন বুট। বায়ার্ন মিউনিখের এই ডিফেন্ডার ২০২০ সালে ঘণ্টায় ৩৬.৫ কিমি গতিতে দৌড়ে বুন্দেসলিগার দ্রুততম খেলোয়াড় হয়েছিলেন। কাতার বিশ্বকাপে ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে মাত্র ৬৭ সেকেন্ডে গোল করে কানাডার হয়ে বিশ্বকাপের প্রথম গোলদাতাও তিনি। বিশ্বকাপে ঘরের মাঠে কানাডার স্বপ্নযাত্রার মূল কান্ডারি হয়ে থাকবেন ডেভিস।

র‍্যাঙ্কিং: ৩০

অঞ্চল: উত্তর আমেরিকা

ডাকনাম: লে রুজ

অংশগ্রহণ: ৩

সর্বোচ্চ সাফল্য: গ্রুপপর্ব

বিশ্বকাপে কানাডা

ম্যাচ ৬

হার ৬

১২ জুন বসনিয়া টরন্টো রাত ১টা

১৯ জুন কাতার ভ্যাঙ্কুভার ভোর ৪টা

২৪ জুন সুইজারল্যান্ড ভ্যাঙ্কুভার রাত ১টা

বিষয়:

খেলাফুটবলপাঠকের আগ্রহ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের দল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

