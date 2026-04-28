Ajker Patrika
রংপুর

ফ্যামিলি কার্ডের প্রলোভন দেখিয়ে গৃহবধূকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে

মিঠাপুকুর (রংপুর) প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

রংপুরের মিঠাপুকুরে বিএনপি নেতা এনামুল হকের বিরুদ্ধে ফ্যামিলি কার্ড দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে এক গৃহবধূকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। এমন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আজ মঙ্গলবার এনামুল হককে দল থেকে সাময়িক বরখাস্ত করে ঘটনা তদন্তের জন্য দুই সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

জানা গেছে, উপজেলার ভাংনী ইউনিয়ন বিএনপির সহসাংগঠনিক সম্পাদক এনামুল হক পূর্বপরিচয়ের সূত্র ধরে গত শনিবার ভাংনী ঠাকুরবাড়ি কসবা এলাকার এক গৃহবধূর বাড়িতে যান। বাড়িতে কেউ না থাকায় ফ্যামিলি কার্ড দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে গৃহবধূকে ধর্ষণের চেষ্টা করেন তিনি।

ঘটনাটি জানাজানি হলে আজ এনামুল হককে দলীয় পদ ও দায়িত্ব থেকে সাময়িক অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

ওই গৃহবধূ বলেন, ‘গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধানের শীষের পক্ষে কাজ করেছি। সেই সুবাদে বিএনপি নেতা এনামুল হকের সঙ্গে পরিচয়। গত শনিবার তিনি আমার বাড়িতে এসে ধানের শীষের পক্ষে কাজ করার উপহার হিসেবে ফ্যামিলি কার্ড দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমাকে ঝাপটে ধরেন। তাঁকে ধাক্কা দিয়ে আমি সম্ভ্রম রক্ষা করতে সক্ষম হই।’

এ প্রসঙ্গে এনামুল হক বলেন, ‘শত্রুতাবশত আমার বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করা হচ্ছে।’

মিঠাপুকুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি গোলাম রব্বানী বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, দুই সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তাঁদের আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিতে নির্দেশনা দেওয়া হয়।

মিঠাপুকুর থানার পুলিশ পরিদর্শক মো. নুরুজ্জামান বলেন, কেউ অভিযোগ করেননি। অভিযোগ পেলে খতিয়ে দেখে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আইস হকির দেশে ফুটবলের জয়গান

