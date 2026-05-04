সুনামগঞ্জ

সুনামগঞ্জে বাস-অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষ, নিহত ৫

সিলেট ও সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ০৪ মে ২০২৬, ২০: ৫৫
সুনামগঞ্জে দুর্ঘটনার শিকার বাস ও সিএনজিচালিত অটোরিকশা। ছবি: সংগৃহীত

সুনামগঞ্জের ছাতকে বাস ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখী সংঘর্ষে ৫ জন মারা গেছেন। এতে আহত হয়েছেন আরও দুইজন। সোমবার (৪ মে) দুপুর আড়াইটার দিকে ছাতক উপজেলার জালালপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে ঘটনাস্থলেই দুই জন মারা যান। তাদের একজনের পরিচয় জানা গেছে। তিনি হলেন ইউসুফ আলী (৫৫)। বাড়ি তাহিরপুর উপজেলার তেরজালাল গ্রামে। বাবার নাম হাসেম আলী। আর গুরুতর আহত তিন জন সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান। তারা হলেন সুনামগঞ্জের তাহিরপুর উপজেলার রাজবাড়ি গ্রামের শাহাবুদ্দিন (৪৫), কেয়া মনি (১৬) ও নিলুফা (৩০)। সিলেটে নিহত তিন জনের লাশ ওসমানী হাসপাতালের মর্গে রয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সুনামগঞ্জের ছাতক থেকে যাত্রীবাহী একটি সিএনজি চালিত অটোরিকশা সিলেটের উদ্দেশে যাচ্ছিল। অটোরিকশাটি ছাতকের জালালপুর এলাকায় পৌঁছলে বিপরীত দিক থেকে আসা রিফাত পরিবহনের একটি বাস সেটিকে ধাক্কা দেয়। এতে সিএনজি অটোরিকশাটি দুমড়েমুচড়ে যায়। দুইজন ঘটনাস্থলেই মারা যান। গুরুতর আহত তিনজনকে সিলেট এমএজি ওসমানী হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

সুনামগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মিডিয়া) সুজন সরকার জানান, দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ছাতকের জালালপুর এলাকায়। ঘটনাস্থলেই দুইজনের মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত অপর তিনজনকে সিলেট হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তারা মারা যান।

সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই আনোয়ারুল ইসলাম জানান, সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সুনামগঞ্জে দুর্ঘটনায় আহত তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। তাদের লাশ ওসমানী হাসপাতালের মর্গে রয়েছে।

