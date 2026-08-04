সিরাজগঞ্জে সিল্কসিটি এক্সপ্রেসের বগি লাইনচ্যুত, রেলওয়ের ৫ সদস্যের তদন্ত কমিটি

সিরাজগঞ্জের শহীদ এম মনসুর আলী রেলস্টেশনে ঢাকাগামী সিল্কসিটি এক্সপ্রেস ট্রেনের একটি বগি লাইনচ্যুত হওয়ার ঘটনায় পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। আজ মঙ্গলবার দুপুরে পাকশী বিভাগের বিভাগীয় পরিবহন কর্মকর্তা মো. মোশারফ হোসেন ভূঁইয়া বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
মো. মোশারফ হোসেন ভূঁইয়া জানান, দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ দিতে কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে পাকশী বিভাগের বিভাগীয় পরিবহন কর্মকর্তা মো. মোশারফ হোসেন ভূঁইয়াকে। সদস্যরা হলেন বিভাগীয় প্রকৌশলী-২ নাজিব কায়সার, বিভাগীয় যান্ত্রিক প্রকৌশলী (লোকো) শেখ আসিফ আহমেদ, বিভাগীয় যান্ত্রিক প্রকৌশলী (ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন) মো. রবিউল ইসলাম এবং বিভাগীয় সংকেত ও টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলী আহমেদ ইশতিয়াক জহুর।
এর আগে আজ সকাল ১০টা ৫৫ মিনিটের দিকে রাজশাহী থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী সিল্কসিটি এক্সপ্রেস ট্রেনের একটি বগি শহীদ এম মনসুর আলী রেলস্টেশনে লাইনচ্যুত হয়। এতে রেল চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় নীলসাগর এক্সপ্রেস, বুড়িমারী এক্সপ্রেস, রংপুর এক্সপ্রেস ও একতা এক্সপ্রেসসহ অন্তত চারটি আন্তনগর ট্রেন বিভিন্ন স্টেশনে আটকা পড়ে। ফলে যাত্রীদের দুর্ভোগ বেড়ে যায় এবং ট্রেন চলাচলের সময়সূচিতে বিপর্যয় দেখা দেয়।
দুর্ঘটনার ফলে রাজধানী ঢাকা ও উত্তরাঞ্চলের মধ্যে রেল যোগাযোগ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। বিকেল সাড়ে ৪টায় শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ওই লাইনে রেল চলাচল বন্ধ ছিল।
বাগেরহাটের চিতলমারীতে শিক্ষার মানোন্নয়নে অভিভাবক সমাবেশ ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুর ১২ টা শেখ মোহাম্মদ ইসহাক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এ অভিভাবক সমাবেশ ও মতবিনিময় সভা হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) খাদিজা আক্তার।৪ মিনিট আগে
ঠাকুরগাঁওয়ের রাণীশংকৈলে একটি বন্যপ্রাণীর আক্রমণে নারী-শিশুসহ অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় উপজেলার সহোদর, দোশিয়া ও বুড়িপুকুর গ্রামে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক জানিয়েছেন, প্রাণীটি হায়না জাতীয় কোনো বন্যপ্রাণী বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।১০ মিনিট আগে
২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের স্মৃতি ও চেতনাকে স্মরণ করে নেত্রকোনায় বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ‘গানে গানে জুলাই’ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সুরের মূর্ছনায় জুলাই বিপ্লবের বীরত্বগাথা ও দেশপ্রেমের গান পরিবেশনের মধ্য দিয়ে এই আয়োজন সম্পন্ন হয়।২০ মিনিট আগে
নওগাঁর বদলগাছীতে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এক স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ উঠেছে প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান শিক্ষক শফিউল হাসান দিপুর (৫০) বিরুদ্ধে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, তিনি জয়পুরহাটের আক্কেলপুর উপজেলা জামায়াতের আমির এবং কোলা ইউনিয়নের কাজি।২৪ মিনিট আগে