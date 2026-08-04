সুন্দরগঞ্জে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় বৃদ্ধের মৃত্যু

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে সড়ক পার হওয়ার সময় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় আব্দুল হামিদ (৭০) নামের এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় মোটরসাইকেলের চালক কিশোর রামিম মিয়াও আহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার সকাল ৯টার দিকে উপজেলার বেলকা ইউনিয়নের জহুরুলের মোড় এলাকার করাতকলের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত মো. আব্দুল হামিদ উপজেলার বেলকা ইউনিয়নের পশ্চিম বেলকা গ্রামের কলেরকুয়া এলাকার বাসিন্দা। আহত রামিম মিয়া উপজেলার দহবন্দ ইউনিয়নের উত্তর ধুমাইটারী চান্দের মোড় এলাকার সাখাওয়াত হোসেনের ছেলে।
সুন্দরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহিন মোহাম্মদ আমানুল্লাহ বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরির পর প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলেও জানান ওসি।
প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে ওসি আরও বলেন, ‘ঘটনার সময় নিহত ওই ব্যক্তি জহুরুলের মোড় নামক এলাকায় সড়ক পার হচ্ছিলেন। এ সময় বেপরোয়া গতিতে ছুটে আসা মোটরসাইকেলটি তাঁকে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। আহত হন চালক মো. রামিম মিয়াও। পরে স্থানীয়রা দুজনকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে মো. আব্দুল হামিদকে মৃত ঘোষণা করা হয়। আহত রামিম মিয়া চিকিৎসাধীন রয়েছেন।’
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