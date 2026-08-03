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ঝিনাইদহ

বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ উপলক্ষে সচেতনতামূলক সভা

অনলাইন ডেস্ক
আপডেট : ০৩ আগস্ট ২০২৬, ২১: ৪১
বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ উপলক্ষে সচেতনতামূলক সভা
ঝিনাইদহ সদর উপজেলার গান্না ইউনিয়নে কালুহাটি কমিউনিটি ক্লিনিকে বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ উপলক্ষে আলোচনা সভা। ছবি: সংগৃহীত

বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ-২০২৬ উপলক্ষে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার গান্না ইউনিয়নে কালুহাটি কমিউনিটি ক্লিনিকে আজ এক সচেতনতামূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে গর্ভবতী মা, প্রসূতি মা, শিশুদের অভিভাবক ও কমিউনিটি ক্লিনিকের বিভিন্ন সেবাগ্রহীতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন।

আলোচনা সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কালুহাটি কমিউনিটি ক্লিনিকের কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার মো. মাজেদুল হক। তিনি বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহের এবারের প্রতিপাদ্যের আলোকে নবজাতকের সুস্থতা বৃদ্ধি ও বিকাশে মায়ের দুধের অপরিসীম গুরুত্ব তুলে ধরেন।

মাজেদুল হক জানান, জন্মের প্রথম এক ঘণ্টার মধ্যে শিশুকে মায়ের শালদুধ (কলোস্ট্রাম) পান করানো, জন্ম থেকে প্রথম ছয় মাস পর্যন্ত শুধু মায়ের দুধ খাওয়ানো এবং ছয় মাস পর বয়স উপযোগী পরিপূরক খাবারের পাশাপাশি দুই বছর বা তারও বেশি সময় পর্যন্ত মাতৃদুগ্ধ পান করানো শিশুর সুস্থতা নিশ্চিত করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরও জানান, মাতৃদুগ্ধ শিশুকে অপুষ্টি, ডায়রিয়া, নিউমোনিয়াসহ বিভিন্ন সংক্রামক রোগ থেকে সুরক্ষা দেয় এবং মায়ের স্বাস্থ্য রক্ষায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বিষয়:

ঝিনাইদহখুলনা বিভাগকমিউনিটি ক্লিনিকপাঠকের আগ্রহস্বাস্থ্য
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