শাহজাদপুরে শ্রমিক লীগের তিন সদস্য গ্রেপ্তার

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি   
প্রতীকী ছবি
সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে শ্রমিক লীগের তিন সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল বুধবার (১২ নভেম্বর) সন্ধ্যায় শাহজাদপুর পৌর এলাকার বিসিক বাসস্ট্যান্ডে কার্যক্রম নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের মিছিলের প্রস্তুতির সময় তাঁদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার সকালে তাঁদেরকে আদালতে পাঠানো হয়।

গ্রেপ্তার শ্রমিক লীগের সদস্যরা হলেন শাহজাদপুর উপজেলার দারিয়াপুর এলাকার ফরহাদ হোসেন (৪০), ইসলামপুর রামবাড়ী এলাকার ওমর ফারুক (৪২) এবং শক্তিপুর এলাকার আব্দুল জলিল (৪১)।

শাহজাদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আছলাম আলী বলেন, পাঁচ-সাত মাস আগে জেলা বিএনপির উপদেষ্টা এম এ মুহিতের বাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় দায়ের করা মামলায় তিনজনকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আজ আদালতে পাঠানো হয়েছে।

