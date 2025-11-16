Ajker Patrika

নাশকতার মামলায় উল্লাপাড়ায় সাবেক চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
প্রতীকী ছবি
সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ার উধুনিয়া ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল জলিলকে নাশকতার মামলায় গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ রোববার দুপুরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাঁকে আদালতের মাধ্যমে জেলার কারাগারে পাঠানো হয়।

এর আগে শনিবার সন্ধ্যায় উধুনিয়া বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করে উল্লাপাড়া মডেল থানা-পুলিশ। আব্দুল জলিল উধুনিয়া গ্রামের মৃত জামাত আলীর ছেলে। তিনি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহসভাপতি ছিলেন।

উল্লাপাড়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. একরামুল হক আজকের পত্রিকাকে বলেন, উধুনিয়া বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে আব্দুল জলিলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বিএনপির অফিস ভাঙচুরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাশকতার মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

মামলাটি কবে করা হয়েছে, এ বিষয়ে জানতে চাইলে ওসি বলেন, না দেখে এখনই বলতে পারছি না। এ মামলায় একাধিক আসামি রয়েছেন বলেও জানান তিনি।

বিষয়:

উল্লাপাড়াসিরাজগঞ্জইউপিরাজশাহী বিভাগজেলার খবর
