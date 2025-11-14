বাসের ধাক্কায় প্রাণ গেল পথচারীর

Ajker Patrika

বাসের ধাক্কায় প্রাণ গেল পথচারীর

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার বনবাড়িয়া এলাকায় ঢাকাগামী বাসের ধাক্কায় রাজু মণ্ডল (৪০) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে সদরের পৌর ডাস্টবিনের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত রাজু মণ্ডল সদরের দক্ষিণ হাটবামনী এলাকার মৃত নুর হোসেন মণ্ডলের ছেলে।

পুলিশ জানায়, দুপুরে স্থানীয়রা ৯৯৯-এ ফোন করে একজন পথচারীকে বাসচাপায় আহত হওয়ার খবর দেন। পরে জানা যায়, ঢাকাগামী একটি বাস রাজুকে ধাক্কা দিয়ে দ্রুত চলে গেছে। দুর্ঘটনার সময় রাজু হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন বলে স্থানীয়দের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়।

সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সাইফুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘খবর পেয়ে আমরা লাশ উদ্ধার করেছি। ঘটনার পর বাস বা চালককে শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। তবে স্থানীয়রা জানিয়েছেন, বাসটি ঢাকাগামী “জেনিন” পরিবহনের হতে পারে।’

