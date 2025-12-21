ওসমান হাদি ভোটের রাজনীতিতে বিশ্বাস করতেন: তারেক রহমান

বগুড়া প্রতিনিধি
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শহীদ ওসমান বিন হাদি গণতন্ত্রের পক্ষে ছিলেন এবং ভোটের রাজনীতিতে বিশ্বাস করতেন বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
আজ রোববার (২১ ডিসেম্বর) বগুড়ায় জুলাই আন্দোলনে শহীদদের স্মরণে ডিজিটাল স্মৃতিস্তম্ভ ভার্চুয়ালি উদ্বোধনকালে তিনি এ কথা বলেন।
তারেক রহমান বলেন, ‘শহীদ ওসমান হাদি গণতন্ত্রের পথেই ছিলেন, ভোটের রাজনীতিতে বিশ্বাস করতেন। শহীদ ওসমান হাদি, জুলাই শহীদ ও একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি যদি সম্মান রাখতে হয়, তাহলে আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠায় এবং দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ করতে হবে।’
তারেক রহমান বিএনপিসহ যেসব দল গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে, তাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, ‘সামনের দিনগুলো আমাদের খুব ভালো দিন নয়। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভেঙে পড়েছে। দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের অরাজকতা শুরু হয়েছে বা কেউ কেউ করার চেষ্টা করছে। এ বিষয়ে সবাইকে সজাগ থাকতে হবে।’
শহরের শহীদ টিটু মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বগুড়া জেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল করিম বাদশা। ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে আরও বক্তব্য দেন কেন্দ্রীয় বিএনপির তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক এ কে এম ওয়াহিদুজ্জামান, বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা এ কে এম মাহবুবর রহমান, হেলালুজ্জামান তালুকদার লালু, সাবেক সংসদ সদস্য কাজী রফিকুল ইসলাম, গোলাম মোহাম্মদ সিরাজ, মোশারফ হোসেন, সাইফুল ইসলাম ও আলী আজগর হেনা।
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, ‘দেশের লাখ লাখ মানুষ বেকার হয়ে যাচ্ছে। তাদের কর্মসংস্থানের উপায় বের করতে হবে। কৃষকেরা নাজেহাল অবস্থার মধ্যে আছে। তারা তাদের ফসলের ন্যায্যমূল্য পায় না। বাজারব্যবস্থায় দুষ্টচক্র ঢুকে পড়েছে, তাদের থেকে বের হতে হবে। মানুষ যাতে সহজেই ন্যায্যমূল্যে তাদের নিত্যপণ্য সংগ্রহ করতে পারে। এগুলো নিশ্চিত করতে হলে অনেক কাজ করতে হবে।’
প্রায় ২০ মিনিটের বক্তব্যে তারেক রহমান বলেন, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ১৯৭৫ সালের পর দেশকে ধ্বংসের কিনারা থেকে উদ্ধার করেছিলেন। একইভাবে বিএনপি চেয়ারপারসনও স্বৈরাচারের কবলে পড়া দেশকে উদ্ধার করে উন্নয়নের দিকে নিয়ে এসেছিলেন। এই দুই নেতার সৈনিকদের সামনে আবার সুযোগ এসেছে দেশটাকে ধ্বংসের কিনারা থেকে গড়ে তোলার।
ঝালকাঠি প্রতিনিধি
অস্ত্রের লাইসেন্স নবায়ন করতে গিয়ে ঝালকাঠি জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক নেতা আফজাল হোসেন রানাকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। আজ রোববার ঝালকাঠি জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে তাঁকে আটক করা হয়। পরে তাঁকে একটি বিস্ফোরক মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
জানা যায়, সকালে ঝালকাঠি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে নিজের অস্ত্রের লাইসেন্স নবায়নের জন্য যান আফজাল হোসেন রানা। কার্যালয় থেকে বের হওয়ার সময় গোয়েন্দা পুলিশ সদস্যরা তাঁকে আটক করে ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে যান।
বেলা আনুমানিক ৩টার দিকে তাঁকে ঝালকাঠি সদর থানার পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে। এরপর সদর থানার একটি বিস্ফোরক মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে সোপর্দ করা হয়।
এ বিষয়ে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি তৌহিদুজ্জামান জানান, সদর থানায় দায়ের করা মামলায় আফজাল হোসেন রানাকে গ্রেপ্তারের জন্য থানা-পুলিশকে ডিবি পুলিশ সহায়তা করেছে।
ঝালকাঠি সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইমতিয়াজ আহমেদ আজকের পত্রিকাকে জানান, আফজাল হোসেন রানাকে একটি রাজনৈতিক মামলায় গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
উল্লেখ্য, আফজাল হোসেন রানা ঝালকাঠি পৌরসভার সাবেক মেয়র। তিনি ঝালকাঠি জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে পৃথক দুই মেয়াদে দায়িত্ব পালন করেন। তবে স্থানীয় সংসদ সদস্য আমির হোসেন আমুর বিরোধী অবস্থানে যাওয়ায় দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে তাঁকে সব পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) উদ্যোগে মেট্রোরেল উত্তরা উত্তর স্টেশন থেকে মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট ডিওএইচএস এমপি চেকপোস্ট পর্যন্ত সড়কের নামকরণ করা হয়েছে প্রখ্যাত চিন্তাবিদ, লেখক আহমদ ছফার নামে। সড়কটির নতুন নাম ‘আহমদ ছফা সরণি’।
আজ রোববার (২১ নভেম্বর) উত্তরা দক্ষিণ মেট্রোরেল স্টেশনসংলগ্ন এলাকায় আহমদ ছফা সরণির নামফলক উন্মোচন করা হয়।
নামফলক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. সলিমুল্লাহ খান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ।
অধ্যাপক ড. সলিমুল্লাহ খান বলেন, ‘আজকের দিনটি আমার জন্য বিশেষ একটি দিন। আহমদ ছফা ১৯৭১ সালের ২৮ জুলাই মুক্তিযুদ্ধের প্রথম গ্রন্থ ‘‘জাগ্রত বাংলাদেশ’’ প্রকাশ করেন। অথচ মৃত্যুর পর তাঁকে মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে দাফনের অনুমতি দেওয়া হয়নি। আজ এই সড়কের নামকরণের মাধ্যমে আমরা গোটা জাতির কাছে ঘোষণা করছি আহমদ ছফা আমাদের মধ্যেই আছেন।’
ডিএনসিসি প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ বলেন, ‘জুলাই-পরবর্তী সময়ে আমরা ন্যারেটিভ-বেইজড গভর্ন্যান্স প্রতিষ্ঠা করতে কাজ করছি। আমি মনে করি, শহরে অবকাঠামো নির্মাণই যথেষ্ট নয়—অবকাঠামোর সঙ্গে শহরের বিভিন্ন গল্প থাকতে হয়, যে গল্প ধরে আগামী প্রজন্ম বড় হবে। সেই গল্পগুলো বাঁচিয়ে রাখতেই আমরা আমাদের বিভিন্ন স্থাপনার নামকরণ করছি।’
প্রশাসক আরও বলেন, ‘এসব নামকরণের মাধ্যমে আমরা সেসব গুণীজনকে স্মরণ করছি, যাঁরা দেশের জন্য অসামান্য অবদান রেখেছেন।’
আহমদ ছফা সরণি নামকরণের মাধ্যমে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন নগরের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তিক উত্তরাধিকারের সঙ্গে নগর উন্নয়নকে যুক্ত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখছে বলে জানানো হয়।
নামফলক উন্মোচন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ জহিরুল ইসলাম কচি, ঢাকা স্ট্রিমের সম্পাদক গোলাম ইফতেখার মাহমুদ, ডিএনসিসির প্রধান প্রকৌশলী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. মঈন উদ্দিন, প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ এস এম শফিকুর রহমান, অঞ্চল-৬-এর আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা আ ন ম বদরুদ্দোজা প্রমুখ।
ঢামেক প্রতিবেদক
লক্ষ্মীপুর সদর থানায় আগুনে দগ্ধ বিএনপির নেতা বেলাল হোসেনের মেয়ে স্মৃতি আক্তারকে দেখতে রাজধানীর জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে গেছেন দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। আগুনে স্মৃতির (১৪) দেহের ৯০ শতাংশ দগ্ধ হওয়ায় হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসা চলছে তার।
আজ রোববার বিকেলে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানির সঙ্গে হাসপাতালে যান রিজভী। এ সময় তাঁরা স্মৃতির শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন এবং ভুক্তভোগীর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন।
হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের রুহুল কবির রিজভী বলেন, বিএনপি করার জন্য লক্ষ্মীপুরে বেলাল হোসেনের ঘরে তালা মেরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হলো নাকি অন্য কোনো কারণে ঘটনাটা ঘটল, তা সরকারকে খতিয়ে দেখতে হবে।
তিনি বলেন, ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদি হত্যার সঙ্গে এ ঘটনার কোনো যোগসূত্র আছে কি না, তা-ও খতিয়ে দেখতে হবে। বিদেশি শক্তি ও তাদের এ দেশের অনুসারীরা দেশকে অস্থিতিশীল ও নির্বাচন বানচাল করতে চায় কি না, সেটাও দেখা দরকার।
গত শুক্রবার গভীর রাতে লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার ভবানীগঞ্জ ইউনিয়নের চরমনসা গ্রামের সুতারগোপ্তা এলাকায় দরজায় তালা লাগিয়ে পেট্রল ঢেলে বেলাল হোসেনের ঘরে আগুন দেওয়ার অভিযোগ ওঠে।
এতে পুড়ে মারা যায় তাঁর সাত বছর বয়সী মেয়ে আয়েশা আক্তার। দগ্ধ হন বেলাল হোসেন (৫০), তাঁর আরও দুই মেয়ে বীথি আক্তার (১৭) ও স্মৃতি আক্তার (১৪। এর মধ্যে বীথি ও স্মৃতিকে ঘটনার পরদিন ভোরে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে বীথিকে হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়। তবে স্মৃতির অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় আইসিইউতেই তার চিকিৎসা চলছে।
অন্যদিকে লক্ষ্মীপুরের ভবানীগঞ্জ ইউনিয়ন বিএনপির সহসাংগঠনিক সম্পাদক ও সুতারগোপ্তা বাজারের সার ও কীটনাশক ব্যবসায়ী বেলাল হোসেনকে সদর হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
পাটগ্রাম (লালমনিরহাট) প্রতিনিধি
বাংলাদেশে অনুপ্রবেশকারী ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) সদস্য বেদ প্রকাশকে ফেরত দিয়েছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। আজ রোববার (২১ ডিসেম্বর) দুপুরে ব্যাটালিয়ন পর্যায়ে পতাকা বৈঠকের পর তাঁকে বিএসএফের কাছে হস্তান্তর করেছে বিজিবি।
এর আগে আজ ভোর ৫টার দিকে বাংলাদেশের প্রায় ১০০ গজ ভেতরে বেদ প্রকাশ নামের ওই বিএসএফ সদস্যকে আটক করে বিজিবি। পরে তাঁকে দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা বিজিবি ক্যাম্পে হেফাজতে রাখা হয়। এ ঘটনায় বিজিবি পতাকা বৈঠকের জন্য বিএসএফকে আহ্বান জানায়।
বিজিবি ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানায়, বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের এক পাশে ডিএএমপি প্রধান পিলার ১ নম্বরের উপপিলার ৭ নম্বরসংলগ্ন লালমনিরহাটের পাটগ্রামের দহগ্রাম ইউনিয়নের ডাঙ্গাপাড়া এলাকা, অপর পাশে ভারতের কোচবিহার রাজ্যের কচুলিবাড়ী থানার কারেঙ্গাতলী এলাকা। আজ ভোরে ভারতের ১৭৪ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের অর্জুন ক্যাম্পের টহল দলের সদস্য বেদ প্রকাশ ভারতীয় শূন্যরেখা অতিক্রম করে বাংলাদেশের প্রায় ১০০ গজ ভেতরে ডাঙ্গাপাড়া এলাকায় প্রবেশ করেন। এ সময় ৫১ বিজিবি ব্যাটালিয়নের দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা ক্যাম্পের টহল দলের সদস্যরা তাঁকে আটক করে ক্যাম্পে নিয়ে যান। বিএসএফ সদস্যের ব্যবহৃত একটি অস্ত্র (শটগান), দুটি গুলি, একটি ওয়্যারলেস সেট ও একটি অ্যান্ড্রয়েট মোবাইল ফোন জব্দ করে বিজিবি।
এ ঘটনায় বিজিবি ব্যাটালিয়ন বিএসএফ ব্যাটালিয়নকে পতাকা বৈঠকের আহ্বান জানালে বেলা ২টা ৩০ মিনিটে উভয় দেশের সীমান্তের প্রধান পিলার ৮১২ নম্বর থেকে প্রায় ২৫ গজ ভারতের ভেতরে তিনবিঘা করিডর নামের স্থানে ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক পর্যায়ে পতাকা বৈঠক করা হয়। এতে ভারতের পক্ষে অংশ নেন ১৭৪ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের উপ-অধিনায়ক বিজয় প্রকাশ সুকলা এবং বাংলাদেশের পক্ষে ছিলেন ৫১ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল সেলিম আলদীন। বৈঠকে উভয় দেশের বিভিন্ন স্তরের অন্তত ১০ জন করে সদস্য উপস্থিত ছিলেন।
বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, বিএসএফ সদস্যের বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের ঘটনায় বিএসএফের ১৭৪ ব্যাটালিয়নের উপ-অধিনায়ক দুঃখ প্রকাশ করেন। ভবিষ্যতে এমন ঘটনা আর ঘটবে না বলে আশ্বস্ত করেন তিনি। এ সময় বিজিবির অধিনায়ক বাংলাদেশের কোনো নাগরিক ভারতের সীমান্তে বা ভেতরে প্রবেশ করলে গুলি না করে আটক করে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করার অনুরোধ করেন। এতে বিএসএফের উপ-অধিনায়ক একমত পোষণ করেন এবং গুলি না করার আশ্বাস দেন।
এ ব্যাপারে আঙ্গরপোতা বিজিবি ক্যাম্পের কমান্ডার নায়েব সুবেদার রফিকুজ্জামানের সঙ্গে কথা বলতে চাইলে তিনি কোনো কথা বলতে রাজি হননি।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বিজিবি রংপুর ৫১ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল সেলিম আলদীন বলেন, ‘জিজ্ঞাসাবাদে বিএসএফ সদস্য কনস্টেবল বেদ প্রকাশ বলেছেন, কুয়াশায় গরু পাচারকারীদের পিছু নিয়ে ধাওয়া করতে গিয়ে ভুল করে বাংলাদেশে ঢুকেছেন। এ ঘটনায় বিজিবি-বিএসএফ ব্যাটালিয়ন পর্যায়ে পতাকা বৈঠক করা হয়েছে। বিএসএফের উপ-অধিনায়ক দুঃখ প্রকাশ করে আটক বিএসএফ সদস্যকে ফেরত দেওয়ার অনুরোধ করেন এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা হবে না বলে জানান। আমরা বলেছি, সীমান্তে কোনো বাংলাদেশি নাগরিক গেলে গুলি না করে আটক করে আমাদের নিকট ফেরত দিতে। শীত মৌসুমে উভয় দেশের চোরাকারবারীদের রোধে টহল জোরদার করতে একমত হয়েছি। পরে অস্ত্র-গোলাবারুদসহ বিএসএফ সদস্যকে হস্তান্তর করা হয়।’
