কামারখন্দে পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু করল বিএনপি

সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু করেছে উপজেলা বিএনপি। দীর্ঘদিন ধরে অযত্নে পড়ে থাকা উপজেলা পরিষদ চত্বরের পুকুরপাড়ের আগাছা পরিষ্কারের মাধ্যমে এ কর্মসূচির সূচনা করা হয়।
আজ শুক্রবার বেলা সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার বিভিন্ন পর্যায়ের বিএনপি এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা এ পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচিতে অংশ নেন। নেতা-কর্মীরা পুকুরপাড়ের ঝোপঝাড় ও আগাছা পরিষ্কার করে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার আহ্বান জানান।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, দীর্ঘদিন ধরে উপজেলা পরিষদ চত্বরের পুকুরপাড়ের বিভিন্ন অংশ আগাছায় ঢেকে ছিল। এতে জায়গাটি অপরিচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং চলাচলকারীদের কাছেও তা দৃষ্টিকটু মনে হতো। পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরুর ফলে এলাকাটির পরিবেশ আগের তুলনায় অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে উঠবে বলে তাঁরা আশা করছেন।
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রীর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল কায়েস বলেন, ‘সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে বিএনপি এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা এ উদ্যোগ নিয়েছেন। পর্যায়ক্রমে উপজেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানেও পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।’
এ সময় উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রেজাতে রাব্বি উত্থানসহ দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
নেতা-কর্মীরা জানান, শুধু রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়, সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজেও জনগণের পাশে থাকতে তাঁরা আগ্রহী। ভবিষ্যতেও এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখার কথা জানান তাঁরা।
রংপুরের পীরগাছায় নির্মাণাধীন উপজেলা মিনি স্টেডিয়ামের কাজে অনিয়মের অভিযোগকে কেন্দ্র করে স্থানীয়দের সঙ্গে ঠিকাদারপক্ষের মারামারিতে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। শুক্রবার সকালে ফাকের মোড় এলাকায় এ ঘটনার পর বিক্ষুব্ধরা প্রায় দুই ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করেন।৭ মিনিট আগে
ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার আকচা ইউনিয়নে পুকুরের পানিতে ডুবে অভয় (৩) নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার সকালে উপজেলার দক্ষিণ ঠাকুরগাঁও গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।৮ মিনিট আগে
টাকার জন্য স্ত্রীকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে ঢাকার প্রাইম ইউনিভার্সিটির শিক্ষক বিদ্যুৎ কুমার দত্তের বিরুদ্ধে। গুরুতর আহত শিউলি রানী রায় সাভারের এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিউরোসার্জারি বিভাগে চিকিৎসাধীন। এ ঘটনায় আশুলিয়া থানায় অভিযোগ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে পরিবার।১০ মিনিট আগে
হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলার সাতছড়ি এলাকায় সড়ক ধসে বালুভর্তি একটি ট্রাক খাদে পড়ে উল্টে যাওয়ার ঘটনায় প্রায় ১৬ ঘণ্টা বন্ধ থাকার পর চুনারুঘাট-মাধবপুর সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। শুক্রবার বিকেলে ট্রাক উদ্ধার ও জরুরি সংস্কার শেষে সড়কটি খুলে দেওয়া হয়।৩৭ মিনিট আগে