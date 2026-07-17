Ajker Patrika
En
সিরাজগঞ্জ

কামারখন্দে পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু করল বিএনপি

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
কামারখন্দে পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু করল বিএনপি
সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু করেছে উপজেলা বিএনপি। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু করেছে উপজেলা বিএনপি। দীর্ঘদিন ধরে অযত্নে পড়ে থাকা উপজেলা পরিষদ চত্বরের পুকুরপাড়ের আগাছা পরিষ্কারের মাধ্যমে এ কর্মসূচির সূচনা করা হয়।

আজ শুক্রবার বেলা সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার বিভিন্ন পর্যায়ের বিএনপি এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা এ পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচিতে অংশ নেন। নেতা-কর্মীরা পুকুরপাড়ের ঝোপঝাড় ও আগাছা পরিষ্কার করে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার আহ্বান জানান।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, দীর্ঘদিন ধরে উপজেলা পরিষদ চত্বরের পুকুরপাড়ের বিভিন্ন অংশ আগাছায় ঢেকে ছিল। এতে জায়গাটি অপরিচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং চলাচলকারীদের কাছেও তা দৃষ্টিকটু মনে হতো। পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরুর ফলে এলাকাটির পরিবেশ আগের তুলনায় অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে উঠবে বলে তাঁরা আশা করছেন।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রীর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল কায়েস বলেন, ‘সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে বিএনপি এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা এ উদ্যোগ নিয়েছেন। পর্যায়ক্রমে উপজেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানেও পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।’

এ সময় উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রেজাতে রাব্বি উত্থানসহ দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

নেতা-কর্মীরা জানান, শুধু রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়, সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজেও জনগণের পাশে থাকতে তাঁরা আগ্রহী। ভবিষ্যতেও এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখার কথা জানান তাঁরা।

বিষয়:

সিরাজগঞ্জবিএনপিরাজশাহী বিভাগকামারখন্দউপজেলাজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত