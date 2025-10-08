Ajker Patrika
> সারা দেশ
> শেরপুর

নালিতাবাড়ীতে ৫ দোকান পুড়ে ছাই

নালিতাবাড়ী (শেরপুর) প্রতিনিধি 
আজ ভোর ৫টার দিকে অগ্নিকাণ্ডে পাঁচটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ ভোর ৫টার দিকে অগ্নিকাণ্ডে পাঁচটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলায় বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে লাগা অগ্নিকাণ্ডে পাঁচটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। বুধবার (৮ অক্টোবর) ভোররাতে উপজেলার পোড়াগাঁও ইউনিয়নের বারোমারী মিশন রোডের বটতলা মোড়ে এই ঘটনা ঘটে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের দাবি, এতে তাঁদের আনুমানিক ৬০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী ও ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা যায়, বুধবার ভোর ৫টার দিকে গারো আদিবাসী নারী মিতালী ঘাগ্রার ‘সিলসি বস্ত্রালয়’ থেকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত। মুহূর্তেই আগুন পার্শ্ববর্তী পাঁচটি দোকানে ছড়িয়ে পড়ে।

পুড়ে যাওয়া অন্য চারটি দোকান হলো—খোরশেদ আলমের ‘ভাই ভাই’ খাবারের হোটেল, জমশেদ আলীর ‘আল্লাহ সাফি’ ওষুধের ফার্মেসি, আদিবাসী নারী প্রজাপতি সাংমার কাপড়ের দোকান ও বন্দনা চাম্বুগংয়ের মনিহারি দোকান।

আগুন লাগার খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীদের আসতে দেরি হওয়ায় স্থানীয় লোকজন ও বারোমারী বিজিবি ক্যাম্পের টহলরত সদস্যরা নিজস্ব উদ্যোগে পানি দিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা ক্ষতির পরিমাণ ৬০ লাখ টাকা দাবি করলেও নালিতাবাড়ী ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার জাকারিয়া ইসলাম বলেন, একটি কাপড়ের দোকানে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে এই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত। এতে ১০ লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

এ বিষয়ে নালিতাবাড়ী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ফারজানা আক্তার ববি বলেন, ‘আমরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করব। পরে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের আবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে তাঁদেরকে সরকারিভাবে আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করা হবে।’

বিষয়:

শেরপুরময়মনসিংহ বিভাগনালিতাবাড়ীজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শহিদুল আলমদের কনসেন্সসহ ফ্রিডম ফ্লোটিলার সব জাহাজ আটকের দাবি ইসরায়েলের

শহিদুল আলমকে অপহরণ করেছে দখলদার ইসরায়েল

সোনার দামে সর্বোচ্চ রেকর্ড, আউন্সপ্রতি ছাড়াল ৪০০০ ডলার

ভারতীয়রা ভিসা ছাড় পাবে না, স্বার্থ হাসিলে ‘দুদিনের বাণিজ্য মিশনে’ মুম্বাইয়ে স্টারমার

ইনহেলার বছরে ৫ লাখ গাড়ির সমান কার্বন নিঃসারণ করে, ঝুঁকিতে পড়ছে শ্বাসযন্ত্রের রোগীরাই: গবেষণা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নজিরবিহীন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে ‘অপমানিত বোধ’, মাউশির মহাপরিচালক চাইলেন অব্যাহতি

নজিরবিহীন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে ‘অপমানিত বোধ’, মাউশির মহাপরিচালক চাইলেন অব্যাহতি

অস্বাভাবিক আচরণ করছে পাখিরা—বিজ্ঞানীদের সতর্কতা

অস্বাভাবিক আচরণ করছে পাখিরা—বিজ্ঞানীদের সতর্কতা

গ্রেটা থুনবার্গ ‘ঝামেলাবাজ’, ওর ডাক্তার দেখানো দরকার: ট্রাম্প

গ্রেটা থুনবার্গ ‘ঝামেলাবাজ’, ওর ডাক্তার দেখানো দরকার: ট্রাম্প

চমকে দিয়ে বিসিবির সহসভাপতি হওয়া কে এই শাখাওয়াত

চমকে দিয়ে বিসিবির সহসভাপতি হওয়া কে এই শাখাওয়াত

লন্ডন বৈঠকে ড. ইউনূসের সঙ্গে কী আলাপ হয়েছে—বিবিসি বাংলাকে যা বললেন তারেক রহমান

লন্ডন বৈঠকে ড. ইউনূসের সঙ্গে কী আলাপ হয়েছে—বিবিসি বাংলাকে যা বললেন তারেক রহমান

সম্পর্কিত

চাঁদপুরে ৪৫ হাজার জেলেকে খাদ্য সহায়তা প্রদান

চাঁদপুরে ৪৫ হাজার জেলেকে খাদ্য সহায়তা প্রদান

`সিলেট-১ বা সিটি মেয়র পদে বিএনপি মনোনয়ন না দিলে আসসালামু আলাইকুম’: দলীয় প্রধানকে আরিফুল

`সিলেট-১ বা সিটি মেয়র পদে বিএনপি মনোনয়ন না দিলে আসসালামু আলাইকুম’: দলীয় প্রধানকে আরিফুল

নালিতাবাড়ীতে ৫ দোকান পুড়ে ছাই

নালিতাবাড়ীতে ৫ দোকান পুড়ে ছাই

মহাসড়কের বেহাল দশা দেখতে গিয়ে নিজেই যানজটে আটকা উপদেষ্টা, রওনা দিলেন মোটরসাইকেলে

মহাসড়কের বেহাল দশা দেখতে গিয়ে নিজেই যানজটে আটকা উপদেষ্টা, রওনা দিলেন মোটরসাইকেলে