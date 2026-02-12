Ajker Patrika
শরীয়তপুর

শরীয়তপুরের তিনটি আসনেই ধানের শীষ এগিয়ে

শরীয়তপুর প্রতিনিধি
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শরীয়তপুরের সংসদীয় তিনটি আসনে বিএনপির মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থীরা এগিয়ে রয়েছেন।

রিটার্নিং কর্মকর্তা ও শরীয়তপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে ভোটের ফলাফল ঘোষণা করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার রাত ১০টা পর্যন্ত ফলাফলে তিনটি আসনেই বিএনপি প্রার্থীরা এগিয়ে রয়েছেন।

শরীয়তপুর-১ আসনে ১৩৯টি আসনের মধ্যে ৪৫টি আসনের ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। এতে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী সাঈদ আহমেদ আসলাম ধানের শীষ প্রতীকে ২৫৮৭৭ ভোট পেয়ে সবার থেকে এগিয়ে রয়েছেন। তার মূল প্রতিদ্বন্দ্বী ১১ দলীয় জোটের জালালুদ্দীন আহমেদ রিকশা প্রতীকে পেয়েছেন ২০৩৩১ ভোট।

শরীয়তপুর-২ আসনে ১৩৬টি আসনের মধ্যে ১১টি আসনের ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। এতে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী শফিকুর রহমান কিরণ ধানের শীষ প্রতীকে পেয়েছেন ৭৮০১ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতে ইসলামী মনোনীত মাহমুদ হোসেন বকাউল দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে পেয়েছেন ৪৫১৮ ভোট।

শরীয়তপুর-৩ আসনে ১১৮টি কেন্দ্রের মধ্যে ৬৯টি কেন্দ্রের ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। এতে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মিয়া নুরুদ্দিন আহম্মেদ অপু ধানের শীষ প্রতীকে পেয়েছেন ৬২৭৮৪ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী মুহাম্মদ আজহারুল ইসলাম দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে পেয়েছেন ৩৮৮০৮ ভোট।

শরীয়তপুরঢাকা বিভাগশরীয়তপুর সদরত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
