গোপালগঞ্জ-৩-এ বিএনপি মনোনীত প্রার্থী এস এম জিলানী বেসরকারিভাবে বিজয়ী

কোটালীপাড়া (গোপালগঞ্জ) প্রতিনিধি 
আপডেট : ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০০: ৩২
এস এম জিলানী। ছবি: সংগৃহীত

গোপালগঞ্জ-৩ (কোটালীপাড়া-টুঙ্গিপাড়া) আসনে বিএনপির প্রার্থী ও স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় সভাপতি এস এম জিলানী ধানের শীষ প্রতীকে ৬০ হাজার ১৬৬ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী অ্যাডভোকেট গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক ঘোড়া প্রতীকে পেয়েছেন ৩৩ হাজার ৮৬৭ ভোট। সবশেষ আসনভিত্তিক ফলাফল গণনা শেষে এসব তথ্য জানা গেছে।

কোটালীপাড়াগোপালগঞ্জবিএনপিঢাকা বিভাগটুঙ্গিপাড়াত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
