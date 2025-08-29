কৃষক দল নেতা হত্যা মামলার প্রধান আসামির বস্তাবন্দী লাশ

শরীয়তপুর প্রতিনিধি
শরীয়তপুরের জাজিরায় কৃষক দল নেতা খবির সরদার (৫৫) হত্যা মামলার প্রধান আসামি আলমাছ সরদারের (২৮) মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে উপজেলার বড়কান্দি ইউনিয়নের ওমর উদ্দিন মাদবরকান্দি গ্রামের মৃত জব্বার মাস্টারের পরিত্যক্ত ভিটা থেকে বস্তাবন্দী ও মাটিচাপা অবস্থায় তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
এর আগে গত মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে ওই এলাকার একটি পুকুর থেকে ছুরিকাঘাতে নিহত কৃষক দল নেতা খবির সরদারের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। আলমাছ সরদার ওই গ্রামের সহন সরদারের ছেলে। তিনি ঢাকায় লেখাপড়া করতেন এবং মাঝেমধ্যে গ্রামে আসতেন। সম্প্রতি বোনের বিয়ে উপলক্ষে তিনি বাড়িতে আসেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গ্রামের জামে মসজিদের ইমাম নিয়মিত ফজরের আজানের পর মুসল্লিদের নামাজের জন্য ডাকাডাকি করতেন। এ নিয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে আলমাছ সরদার কয়েক দিন আগে ইমামকে হুমকি দেন। তখন মসজিদ কমিটির সদস্য ও কৃষক দল নেতা খবির সরদার এর প্রতিবাদ করেন। এর জেরে আলমাছ খবিরের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। পরে মসজিদ কমিটির পক্ষ থেকে আলমাছের বিরুদ্ধে থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়।
গত মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে স্থানীয় নয়াবাজার থেকে বড় ভাই দানেশ সরদারের বাড়ি ফেরার পথে আলমাছ ও তার সহযোগীরা ধারালো ছুরি দিয়ে খবির সরদারের ওপর হামলা চালান। তাঁকে কুপিয়ে পুকুরে ফেলে পালিয়ে যান তাঁরা। স্বজনেরা উদ্ধার করে জাজিরা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক খবিরকে মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় নিহতের পরিবার আলমাছকে প্রধান আসামি করে জাজিরা থানায় মামলা দায়ের করে।
বৃহস্পতিবার সকাল থেকে এলাকায় গুঞ্জন ওঠে—খবির হত্যার পর আলমাছকেও হত্যা করে লাশ পুকুরে ফেলে রাখা হয়েছে। পুলিশ পুকুরে তল্লাশি চালিয়েও কাউকে পায়নি। পরে রাত ১১টার দিকে খবর পায় আলমাছের মরদেহ মাটিচাপা অবস্থায় রাখা হয়েছে। এরপর পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে বস্তাবন্দী এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করে, যা স্বজনেরা আলমাছ সরদারের বলে শনাক্ত করেন।
এ বিষয়ে জাজিরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাইনুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বস্তাবন্দী মাটিচাপা অবস্থায় খবির সরদার হত্যার প্রধান আসামি আলমাছ সরদারের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য শরীয়তপুর সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার আসল কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যারা জড়িত, তাদের চিহ্নিত করে দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে।’
