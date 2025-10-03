Ajker Patrika
বিদেশি নম্বর থেকে জাজিরা থানার ওসিকে হত্যার হুমকি, থানায় জিডি

শরীয়তপুর প্রতিনিধি
মোহাম্মদ মাইনুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত
মোহাম্মদ মাইনুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

বিদেশি নম্বর থেকে ফোন করে শরীয়তপুরের জাজিরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওসি) হত্যার হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে মিথুন ঢালি নামের এক যুবলীগ নেতার বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় আজ শুক্রবার থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন ওসি মোহাম্মদ মাইনুল ইসলাম।

এর আগে দুপুরে বিদেশি নম্বর থেকে ওসির মোবাইল ফোনে কল করে এ হুমকি দেওয়ার অভিযোগ করা হয়।

থানা সূত্রে জানা গেছে, গত ২৮ সেপ্টেম্বর শেখ হাসিনার জন্মদিন উপলক্ষে নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের তেজগাঁও কলেজ শাখার সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান যুবলীগ নেতা মিঠুন ঢালি জাজিরা থানার নেতা-কর্মীদের নিয়ে গোপন বৈঠক করেন। এর ধারাবাহিকতায় ২৯ সেপ্টেম্বর তিনি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন ও মিছিলের নামে থানা এলাকায় গোপন মহড়া চালান।

এ সময় পুলিশের অভিযানের মুখে মিঠুন ঢালি ও তাঁর অনুসারীরা কুন্ডেরচরের ফিরোজ খানের বাড়িতে অবস্থান নেন। পরবর্তী সময়ে সার্কেল এএসপি নড়িয়ার নেতৃত্বে পুলিশ অভিযান চালালে মাইকে ঘোষণা দিয়ে পুলিশের ওপর হামলার চেষ্টা করে এবং পরে কৌশলে পালিয়ে যান তাঁরা।

এ ঘটনার পর রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রের অভিযোগে করা মামলায় মিঠুন ঢালিকে এজাহারভুক্ত ২ নম্বর আসামি করা হয়। এই মামলার জেরে আজ দুপুরে একটি বিদেশি নম্বর থেকে তিনি জাজিরা থানার ওসি ও প্রধান উপদেষ্টাকে হত্যার হুমকি দেন বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়।

এ ছাড়া মিঠুন ঢালি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মিথ্যা তথ্যসংবলিত পোস্ট দিয়ে নিষিদ্ধ সংগঠনের নেতা-কর্মীদের উসকানি দিচ্ছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

জানতে চাইলে জাজিরা থানার ওসি মোহাম্মদ মাইনুল ইসলাম বলেন, বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে এবং থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে। সন্ত্রাসীদের আইনের আওতায় আনা হবে।

বিষয়:

শরীয়তপুরশরীয়তপুর সদরঢাকাজাজিরাজেলার খবরহুমকিওসিজিডি
