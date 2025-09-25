Ajker Patrika
শ্যামনগরে অনুষ্ঠিত হয়েছে জলজ উদ্ভিদ বৈচিত্র্য মেলা

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি
জলজ উদ্ভিদ বৈচিত্র্য মেলা। ছবি: আজকের পত্রিকা
জলজ উদ্ভিদ বৈচিত্র্য মেলা। ছবি: আজকের পত্রিকা

সাতক্ষীরার শ্যামনগরে অনুষ্ঠিত হয়েছে ব্যতিক্রমধর্মী জলজ উদ্ভিদ বৈচিত্র্য মেলা। জলজ উদ্ভিদ বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও স্থায়িত্বশীল ব্যবহারে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) উপজেলার মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়নের পশ্চিম জেলেখালীতে এ মেলার আয়োজন করা হয়।

শাপলা কিশোরী সংগঠন, সবুজ সংহতি ও গবেষণাপ্রতিষ্ঠান বারসিক যৌথভাবে এই মেলার আয়োজন করে। মেলায় পশ্চিম জেলেখালী গ্রামের কিশোরীরা চারটি গ্রুপে ভাগ হয়ে উপকূলীয় এলাকার পানিতে জন্ম নেওয়া ৩৫ ধরনের জলজ উদ্ভিদ প্রদর্শন করে।

সেগুলো হলো শাপলা, ঢ্যাব, শালুক, শেওলা, টোপরপনা, ইদুরকানী, কলমি, হেলেঞ্চা, আদাবরুন, চিচো, লজ্জাবতী, জলপানকচু, ঘাস, মেলে, ছাতেম ও নলখাগড়াসহ ৩৫ ধরনের জলজ উদ্ভিদ।

মেলায় জলজ উদ্ভিদের প্রাপ্তিস্থান, গুণাবলি, ব্যবহার, কোন মৌসুমে কী কী পাওয়া যায়, কোনটি মানুষ ও প্রাণীর ওষুধ হিসেবে ব্যবহার হয়, এগুলোর হারিয়ে যাওয়ার কারণ এবং পরিবেশের জন্য কেন গুরুত্বপূর্ণ—তা-ও লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়।

মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন সবুজ সংহতির সভাপতি ডা. যোগেশ চন্দ্র মণ্ডলের সভাপতিত্বে মেলায় জলজ উদ্ভিদ বৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরে বক্তব্য দেন মুন্সিগঞ্জ ইউপি সদস্য নীপা চক্রবর্তী, ধুমঘাট নিম্নমাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক বিভূতি মাঝি, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা মাছুম বিল্লাহ প্রমুখ।

এ সময় বক্তারা বলেন, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। প্রকৃতিতে বেড়ে ওঠা প্রাণ ও উদ্ভিদ বৈচিত্র্য মানুষের খাদ্য ও চিকিৎসার কাজে ব্যবহার হয়। এসব প্রাণ ও উদ্ভিদ বৈচিত্র্য মধ্যে অন্যতম হলো জলজ উদ্ভিদ।

বিষয়:

সাতক্ষীরাশ্যামনগরখুলনা বিভাগজেলার খবরমেলা
ইরানের হাতে ইসরায়েলের ‘কয়েক লাখ পৃষ্ঠার’ গোপন নথি, পারমাণবিক স্থাপনার ছবি প্রকাশ

আ.লীগের অপরাধীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত

ভারত–চীন সীমান্তের শীতল লাদাখ জেন–জি আন্দোলনে অগ্নিগর্ভ কেন

ভারতের কাছে হারের পর বাংলাদেশকে ধুয়ে দিলেন রুবেল

চীনা নেতৃত্বাধীন বৃহত্তম বাণিজ্য জোট আরসিইপিতে যোগ দিতে চায় বাংলাদেশ

