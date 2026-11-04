কাউনিয়ায় ৯৫৫ ইয়াবাসহ কারবারি গ্রেপ্তার

কাউনিয়ায় ৯৫৫ ইয়াবাসহ কারবারি গ্রেপ্তার
রংপুরের কাউনিয়ায় ৯৫৫ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ মোজাম্মেল হক (৪৫) নামের এক কারবারিকে আটক করেছে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন (এসআরবি)। গত সোমবার (২ নভেম্বর) বিকেলে উপজেলার বালাপাড়া ইউনিয়নের বনগ্রাম এলাকা থেকে তাঁকে আটক করা হয়। এ সময় তাঁর কাছ থেকে একটি মোবাইল ফোনও জব্দ করা হয়।
গতকাল মঙ্গলবার মাদক মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে মোজাম্মেল হককে রংপুর আদালতে হাজির করা হয়। পরে বিচারক তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
মোজাম্মেল হক কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী থানার পশ্চিম অনন্তপুর গ্রামের মৃত সৈয়দ আলীর ছেলে।
পুলিশ জানায়, কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণ মাদক কাউনিয়া উপজেলার প্রান্তিক সড়ক দিয়ে রংপুর শহরের দিকে পাচার করা হবে—এমন তথ্য পায় এসআরবি-১৩ রংপুর সদর কোম্পানির একটি অভিযানিক দল। এর ভিত্তিতে গত সোমবার বিকেলে বনগ্রাম এলাকায় অবস্থান নেয় দলটি। পরে সন্দেহভাজন মোজাম্মেল হককে আটক করে তল্লাশি চালালে তাঁর কাছ থেকে ৯৫৫ পিস ইয়াবা ও একটি মোবাইল ফোন পাওয়া যায়।
কাউনিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বাদল কুমার মণ্ডল বলেন, ‘ইয়াবাসহ মোজাম্মেল হককে আটক করে এসআরবি। এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা হয়েছে। পরে তাঁকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হলে বিচারক কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।’