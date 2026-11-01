গুলিবিদ্ধ হয়েও বেঁচেছিলেন জুলাইয়ে, ডেঙ্গুতে নিভল বেরোবি শিক্ষার্থী চন্দনের প্রাণ

গুলিবিদ্ধ হয়েও বেঁচেছিলেন জুলাইয়ে, ডেঙ্গুতে নিভল বেরোবি শিক্ষার্থী চন্দনের প্রাণ
ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) শিক্ষার্থী ও জুলাই যোদ্ধা চন্দন সূত্রধর। তাঁর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বড় ভাই আনন্দ সূত্রধর।
আজ রোববার সন্ধ্যা ৭টার দিকে ঢাকার এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক।
চন্দন সূত্রধর বিশ্ববিদ্যালয়ের জেন্ডার অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। তিনি মানিকগঞ্জের শিবালয় উপজেলার অনীল সূত্রধরের ছেলে।
জুলাই অভ্যুত্থানে সম্মুখসারিতে থেকে অংশ নিয়েছিলেন চন্দন। ওই সময় তাঁর মাথায় গুলি লাগে। সহপাঠী ও শিক্ষকদের ভাষ্য অনুযায়ী, তাঁর মাথায় এখনো বুলেট রয়ে গেছে।
চন্দনের মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন তাঁর সহপাঠী ও শিক্ষকেরা। সহপাঠী আজিজুর রহমান বলেন, ‘ডেঙ্গুতে আমার বন্ধুকে হারাতে হবে, এটা কখনো কল্পনাও করিনি। একজন প্রাণবন্ত মানুষ এভাবে অকালে চলে যাবে, বিষয়টি মেনে নেওয়া খুবই কঠিন। তাঁর চলে যাওয়ায় আমরা একজন বন্ধুকে হারিয়েছি, যা কখনো পূরণ হওয়ার নয়।’
বিশ্ববিদ্যালয়ের জেন্ডার অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ত্বহা হুসাইন বলেন, ‘চন্দনের মৃত্যুর খবরটি শুনে আমি মর্মাহত। হঠাৎ করে তাঁর চলে যাওয়া বিশ্বাস করতে পারছি না। ছেলেটি খুবই ভালো ছিল। একজন জুলাই যোদ্ধাও ছিল। মাঝেমধ্যে তাঁর সঙ্গে কথা হতো।’