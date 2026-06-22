পীরগঞ্জে ইউএনওর সঙ্গে সাংবাদিকদের মতবিনিময়

রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার নবাগত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাহমুদুল হাসানের সঙ্গে পীরগঞ্জ প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার (২২ জুন) বিকেলে পীরগঞ্জ প্রেসক্লাবের হলরুমে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
পীরগঞ্জ প্রেসক্লাবের সভাপতি মাজহারুল আলম মিলনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবিবের সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন ইউএনও মাহমুদুল হাসান, প্রেসক্লাবের সিনিয়র সহসভাপতি বখতিয়ার রহমান, সহসভাপতি অমিতাভ বর্মণ, সাংগঠনিক সম্পাদক করিম সরকার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আনজারুল হক ও আব্দুর রহিম, দপ্তর সম্পাদক মিনহাজুল ইসলাম মিলন এবং প্রচার সম্পাদক আশিকুর রহমান।
এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন যায়যায় কালের আবুল খায়ের, নয়া দিগন্তের আব্দুল হাকিম ডালিম, কালবেলার আখতারুজ্জামান রানা, তিস্তা সংবাদের মোস্তফা মিয়া, আজকের পত্রিকার মিফতাহুল ইসলাম, এনটিভির রতন মিয়া প্রমুখ।
মতবিনিময় সভায় পীরগঞ্জ প্রেসক্লাবের সাংবাদিকেরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় বক্তারা ইউএনওর সামনে পীরগঞ্জের উন্নয়নের স্বার্থে বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন। ইউএনও সাংবাদিকদের বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং এসব বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেন। পাশাপাশি তিনি এ ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের সহযোগিতা কামনা করেন।
নবাগত ইউএনও মাহমুদুল হাসান তাঁর বক্তব্যে সার্বিক উন্নয়ন, সুশাসন ও জনসেবার মানোন্নয়নে সাংবাদিকদের সহযোগিতা কামনা করেন। পাশাপাশি প্রশাসন ও গণমাধ্যমের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় বজায় রেখে কাজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
সভা শেষে সাংবাদিক ও প্রশাসনের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে জনকল্যাণে একযোগে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।
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