ছাত্রদলের দুই পক্ষের বিরোধে বরিশাল বিএম কলেজে উত্তেজনা, সড়ক অবরোধ

বরিশালের ঐতিহ্যবাহী সরকারি ব্রজমোহন (বিএম) কলেজে ছাত্রদলের দুই পক্ষের অভ্যন্তরীণ বিরোধকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। আজ সোমবার সন্ধ্যার পর বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা কলেজ সংলগ্ন সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। এ সময় সাধারণ ছাত্রদের মারধর করার ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ উঠেছে।
বিএম কলেজ ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক কাজী সাইফুল বাশার জানান, আজ সোমবার বেলা ১২টার দিকে নগরের জিয়া সড়কে কলেজ শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক রাতুল এবং সদর উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক সদস্যসচিব আল আমিন মৃধার মধ্যে আকস্মিক হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। রাতুল কলেজের অশ্বিনী কুমার ছাত্রাবাসের আবাসিক শিক্ষার্থী।
দুপুরের সেই ঘটনার জের ধরে সন্ধ্যার পর আল আমিনের নেতৃত্বে একদল ছাত্রদল কর্মী লাঠিসোঁটা নিয়ে অশ্বিনী কুমার হলে অতর্কিত প্রবেশ করেন। তাঁরা সেখানে রাতুলসহ হলের সাধারণ ছাত্রদের বেধড়ক মারধর করেন বলে সাধারণ শিক্ষার্থীরা অভিযোগ তুলেছেন।
হলের ভেতর মারধরের খবর ছড়িয়ে পড়লে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা ছাত্রাবাস থেকে লাঠিসোঁটা নিয়ে বের হয়ে আসেন এবং কলেজ সংলগ্ন প্রধান সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন। এর ফলে ওই ব্যস্ততম সড়কে সব ধরনের যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় এবং তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়।
সড়ক অবরোধের খবর পেয়ে মহানগর ছাত্রদলের সভাপতি এনামুল হাসান তাসনিমের নেতৃত্বে আরেকটি পক্ষ বিশাল মোটরসাইকেলের বহর নিয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হয়। তাঁরা সড়কে বিক্ষোভ করতে থাকা ছাত্রদের জোরপূর্বক সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। ছাত্রদের অভিযোগ, তাসনিমের নেতৃত্বে সেখানে উপস্থিত বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের ওপর পুনরায় হামলা চালিয়ে তাঁদের বেধড়ক পেটানো হয়।
তবে ছাত্রদের মারধরের এই অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন মহানগর ছাত্রদলের সভাপতি এনামুল হাসান তাসনিম। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, আমি ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছি মাত্র, কারও গায়ে হাত দেওয়া হয়নি।
বরিশাল কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আল মামুনুল ইসলাম জানান, ছাত্রদলের দুই পক্ষের অভ্যন্তরীণ বিরোধের কারণে বিএম কলেজ ক্যাম্পাসে কিছুটা উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে এবং নতুন করে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।
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