Ajker Patrika
গাইবান্ধা

এমপিপুত্রের মুক্তি, শিবির নেতা হত্যা নিয়ে সংসদে আলোচনা চায় জামায়াত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
এমপিপুত্রের মুক্তি, শিবির নেতা হত্যা নিয়ে সংসদে আলোচনা চায় জামায়াত
ফাইল ছবি

গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলার বোনারপাড়ায় ইউনিয়ন শাখা ইসলামী ছাত্রশিবিরের সভাপতি সাইফুল্লাহ বারীকে হত্যা এবং চাঁদাবাজির অভিযোগে আটক নারায়ণগঞ্জের এমপিপুত্রকে মুচলেকায় ছেড়ে দেওয়ার বিষয়ে সংসদে আলোচনা চায় বিরোধী দল জামায়াতে ইসলামী।

আজ সোমবার পয়েন্ট অব অর্ডারে দলটির সংসদ সদস্য রফিকুল ইসলাম খান বলেন, ‘ছাত্রদল, যুবদলের নেতা-কর্মীরা নির্মমভাবে সাইফুল্লাহকে হত্যা করেছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। অথচ সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিদের নামে মামলা হয়েছে। দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি মারাত্মক খারাপ। অবিলম্বে এই খুনিদের গ্রেপ্তারে সরকারের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি। খুনিরা কোনো দলের না। খুনিরা খুনি, যে দলেরই হোক না কেন। তাদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।’

গাইবান্ধায় বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটি নিয়ে বিরোধে গত রোববার সাইফুল্লাহ বারীকে প্রকাশ্যে হত্যা করা হয়। এ হত্যায় সম্পৃক্ততার অভিযোগে রোববার রাতেই ইউনিয়ন যুবদলের আহ্বায়ক মোখলেসুর রহমানকে বহিষ্কার করে যুবদল। এ বিষয়ে রফিকুল ইসলাম বলেন, সব সংবাদমাধ্যমে এ হত্যা নিয়ে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া বিএনপি নেতা ইলিয়াস আলীকে গুমের ঘটনা এবং চাঁদাবাজির অভিযোগে আটক এমপিপুত্রকে মুচলেকায় মুক্তির খবর এসেছে।

পরে স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ বলেন, ‘এটা পয়েন্ট অব অর্ডার নয়। পয়েন্ট অব অর্ডার হচ্ছে সংসদের চলমান কোনো বিষয়ের ওপরে। তারপরও যদি মনে করেন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তাহলে নোটিশ দেবেন।’

মাগরিবের বিরতির পর জামায়াতের আরেক এমপি নজিবুর রহমান মোমেন আবার প্রসঙ্গটি তোলেন সংসদে। এ সময় স্পিকারের আসনে থাকা সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য জয়নুল আবেদীনের উদ্দেশে নজিবুর বলেন, ‘শিবির নেতা হত্যা, মুচলেকায় এমপিপুত্রের মুক্তি নিয়ে সংসদে আলোচনার জন্য ৬৮ বিধিতে নোটিশ দিয়েছেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ আসনের এমপি নুরুল ইসলাম বুলবুল। তাতে সমর্থন করেছি। এই বিষয়ে আলোচনার বিষয়ে আপনার সদয় বিবেচনা আশা করছি।’

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জামায়াতের রাজনীতি নিষিদ্ধ চান বিএনপির এমপি

বিরোধী দল জামায়াতের নাম উল্লেখ না করে তাদের রাজনীতি নিষিদ্ধ চাইলেন বিএনপির (ঝালকাঠি-১) সংসদ সদস্য রফিকুল ইসলাম জামাল। তিনি বলেছেন, ‘এই দলটি ১৯৭১ সালে এ দেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ছিল, যে দলটি বাংলাদেশের সৃষ্টির বিরুদ্ধে ছিল। আমি মহান সংসদে দাবি করব, তারা বাংলাদেশের রাজনীতি করতে পারবে না, তাদের রাজনীতিও ফ্যাসিস্টদের মতো নিষিদ্ধ করা হোক।’

বাজেটের ওপর সাধারণ আলোচনায় অংশ নিয়ে এই দাবি তোলেন রফিকুল ইসলাম জামাল। তিনি বলেন, ‘আমাদের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিলেন, নামের পরে ইসলাম থাকলেই ইসলাম হয় না। যাঁরা ধর্মের নামে রাজনীতি করেন, গত নির্বাচনে ভোটের বিনিময়ে মানুষকে বেহেশত দিয়েছেন। আমরা দেখেছি, বিড়ির সুখটানের মধ্য দিয়েও তারা বলেছিল, সকল পাপ মওকুফ হয়ে যাবে। এইভাবে একের পর এক বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নিয়ে তারা ইসলামের নামে রাজনীতি করছে।’

ঝালকাঠি-১ আসনে জামায়াতের মনোনীত প্রার্থী ফয়জুল হক বলেছিলেন, ‘বিড়িতে সুখটানের মধ্যেও দাঁড়িপাল্লার দাওয়াত দিলে আল্লাহ মাফ করে দিতে পারে।’ এমন মন্তব্যের কারণে জামায়াত তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছিল।

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কুষ্টিয়া-১ আসনের সংসদ রেজা আহমেদ বলেন, ‘স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চলে গেলেন। আমি একটি রাজনৈতিক কথা বলতে চাই। আমার দেশে মসজিদের রাজনীতি বন্ধ করতে হবে। মসজিদের রাজনীতি বন্ধ করতে হবে। মসজিদ আল্লাহর ঘর। মসজিদের নামাজ পড়বে, মসজিদে কোরআন শরিফ পড়বে। কিন্তু একটি রাজনৈতিক দল মসজিদে গিয়ে রাজনীতি করে।’

রেজা আহমেদ আরও বলেন, ‘মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অনুরোধ করব আইন পাস করার জন্য, যাতে কোনো মসজিদ-মাদ্রাসায় রাজনৈতিক মিটিং করা যাবে না। আমরা যেমন প্রকাশ্যে ফুটবল মাঠে বা হাইস্কুলে বা কোনো হলরুমে; বিএনপি বা অন্য রাজনৈতিক দল কর্মিসভা করি, জনসভা করি, মিটিং করি, তাদেরও সেই ব্যবস্থা করতে হবে। তারা মসজিদে মিটিং করতে পারবে না। আমার সাথে সবাই একমত কি না, জানি না।’

বিষয়:

সাঘাটানারায়ণগঞ্জগাইবান্ধাজেলার খবরশিবিররংপুর বিভাগচাঁদাবাজিজামায়াতে ইসলামী
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