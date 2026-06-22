Ajker Patrika
বগুড়া

শাজাহানপুরে ছুরিকাঘাতে আহত স্বেচ্ছাসেবক দল নেতার মৃত্যু

শাজাহানপুর (বগুড়া) প্রতিনিধি 
শাজাহানপুরে ছুরিকাঘাতে আহত স্বেচ্ছাসেবক দল নেতার মৃত্যু
বগুড়া শহর স্বেচ্ছাসেবক দলের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের সহসভাপতি সোহাগ হোসেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলায় ছুরিকাঘাতে আহত দুই যুবকের একজন সোহাগ হোসেন (২৭) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। নিহত সোহাগ বগুড়া শহর যুবদলের ১৩ নম্বর ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক দলের সহসভাপতি এবং শাজাহানপুর উপজেলার গন্ডগ্রাম এলাকার বাসিন্দা। আহত রুবেল হোসেনকে (২৫) উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

গত শনিবার বিকেল ৫টার দিকে শাজাহানপুর উপজেলার বেজোড়া হিন্দুপাড়া (কামারপড়া) এলাকায় ছুরিকাঘাতের এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, বেজোড়া হিন্দুপাড়া এলাকার স্থানীয় ছাবেদ আলী ও তাঁর স্ত্রীর মধ্যে কলহ চলছিল। একপর্যায়ে স্বামীকে হুমকি দেওয়ার জন্য স্ত্রী তাঁর বাবার বাড়ি গন্ডগ্রাম এলাকার কয়েকজন যুবককে খবর পাঠান। খবর পেয়ে সোহাগ, রুবেলসহ কয়েকজন এসে ছাবেদ আলীর সঙ্গে প্রথমে তর্ক এরপর সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। এ সময় সোহাগ ও রুবেল ছুরিকাহত হন। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের উদ্ধার করে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতালে নেন। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ মারা যান সোহাগ।

শজিমেক হাসপাতালের সার্জারি বিভাগের পোস্ট-অপারেটিভ ওয়ার্ডে কর্তব্যরত চিকিৎসক আজকের পত্রিকাকে বলেন, চিকিৎসাধীন অবস্থায় সোহাগ মারা গেছেন। রুবেলকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।

শজিমেক হাসপাতালের পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ ইন্সপেক্টর লাল মিয়া বলেন, লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে। এ ঘটনায় এখনো কোনো মামলা হয়নি। তবে আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বিষয়:

ছুরিকাঘাতবগুড়াহাসপাতালরাজশাহী বিভাগশাজাহানপুর
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