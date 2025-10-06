ঢলে ভেসে আসা গাছের গুঁড়ি ধরতে গিয়ে নিখোঁজ ধান ব্যবসায়ী

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি
কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী উপজেলার বেরুবাড়ী ইউনিয়নে ঢলে ভেসে আসা গাছের গুঁড়ি সংগ্রহ করতে গিয়ে দুধকুমার নদে এক ধান ব্যবসায়ী নিখোঁজ হয়েছেন। আজ সোমবার (৬ অক্টোবর) সকালে ইউনিয়নের খেলার ভিটা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে স্থানীয়দের সঙ্গে ফায়ার সার্ভিসের উদ্ধারকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিখোঁজ ব্যক্তির সন্ধানে অভিযান শুরু করে।
নাগেশ্বরী থানার ডিউটি অফিসার মেহেরুন্নেসা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
নিখোঁজ ব্যবসায়ীর নাম মনসুর আলী (৪৫)। তিনি বেরুবাড়ী ইউনিয়নের ৮ নম্বর ইউনিয়নের খামার নকুলা এলাকার বাসিন্দা এবং ওই এলাকার আমজাদ হোসেনের ছেলে।
স্থানীয়রা জানান, গতকাল রোববার দুপুর থেকে উজানের ঢলে দুধকুমার নদে শত শত গাছের গুঁড়ি ভেসে আসতে শুরু করে। নদের তীরের লোকজন বিভিন্নভাবে সেগুলো সংগ্রহ করতে থাকে। আজ সকালে অন্যদের মতো মনসুরও গাছের গুঁড়ি সংগ্রহ করতে শুরু করেন। এ সময় হঠাৎ তিনি নদের পানিতে নিখোঁজ হন। স্থানীয়দের সঙ্গে ফায়ার সার্ভিসের উদ্ধারকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁর খোঁজ শুরু করলেও আজ বেলা ১টা পর্যন্ত তাঁর কোনো সন্ধান মেলেনি।
নাগেশ্বরী থানার ডিউটি অফিসার মেহেরুন্নেসা বলেন, নিখোঁজ ব্যক্তির সন্ধানে ফায়ার সার্ভিসের উদ্ধারকর্মীরা কাজ করছেন। তবে দুপুর পর্যন্ত তাঁর সন্ধান মেলেনি।
কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী উপজেলার বেরুবাড়ী ইউনিয়নে ঢলে ভেসে আসা গাছের গুঁড়ি সংগ্রহ করতে গিয়ে দুধকুমার নদে এক ধান ব্যবসায়ী নিখোঁজ হয়েছেন। আজ সোমবার (৬ অক্টোবর) সকালে ইউনিয়নের খেলার ভিটা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে স্থানীয়দের সঙ্গে ফায়ার সার্ভিসের উদ্ধারকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিখোঁজ ব্যক্তির সন্ধানে অভিযান শুরু করে।
নাগেশ্বরী থানার ডিউটি অফিসার মেহেরুন্নেসা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
নিখোঁজ ব্যবসায়ীর নাম মনসুর আলী (৪৫)। তিনি বেরুবাড়ী ইউনিয়নের ৮ নম্বর ইউনিয়নের খামার নকুলা এলাকার বাসিন্দা এবং ওই এলাকার আমজাদ হোসেনের ছেলে।
স্থানীয়রা জানান, গতকাল রোববার দুপুর থেকে উজানের ঢলে দুধকুমার নদে শত শত গাছের গুঁড়ি ভেসে আসতে শুরু করে। নদের তীরের লোকজন বিভিন্নভাবে সেগুলো সংগ্রহ করতে থাকে। আজ সকালে অন্যদের মতো মনসুরও গাছের গুঁড়ি সংগ্রহ করতে শুরু করেন। এ সময় হঠাৎ তিনি নদের পানিতে নিখোঁজ হন। স্থানীয়দের সঙ্গে ফায়ার সার্ভিসের উদ্ধারকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁর খোঁজ শুরু করলেও আজ বেলা ১টা পর্যন্ত তাঁর কোনো সন্ধান মেলেনি।
নাগেশ্বরী থানার ডিউটি অফিসার মেহেরুন্নেসা বলেন, নিখোঁজ ব্যক্তির সন্ধানে ফায়ার সার্ভিসের উদ্ধারকর্মীরা কাজ করছেন। তবে দুপুর পর্যন্ত তাঁর সন্ধান মেলেনি।
ফরিদপুরের সালথা উপজেলায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। চারটি গ্রামের বাসিন্দারা এ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। ঢাল-সড়কিসহ দেশীয় অস্ত্র নিয়ে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া চলে প্রায় দুই ঘণ্টাব্যাপী। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ২০ জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।৭ মিনিট আগে
তিন ঘণ্টায়ও নিয়ন্ত্রণে আসেনি সাভারের আশুলিয়ার পলমল গ্রুপের পোশাক কারখানার আগুন। আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের ৯টি ইউনিট। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে উপস্থিত রয়েছেন পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা।১৭ মিনিট আগে
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম বলেছেন, ‘নির্বাচন কমিশনের স্বেচ্ছাচারিতা কিংবা বাইরের কোনো চাপের কারণে এনসিপিকে কমিশন শাপলা প্রতীক দিতে পারছে না। তবে এনসিপি শাপলা প্রতীকেই জাতীয় সংসদ নির্বাচন করবে। শাপলা ছাড়া নির্বাচন কমিশনের কোনো অপশন নেই।’ আজ সোমবার দুপুরে...২৪ মিনিট আগে
নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মা ইলিশ শিকার করায় ঝালকাঠির দুই উপজেলায় ছয় জেলেকে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ সোমবার কাঠালিয়া ও রাজাপুর উপজেলায় এই অভিযান চালানো হয়।৩৮ মিনিট আগে