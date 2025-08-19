Ajker Patrika
বেরোবিতে অনশন ভাঙায় আন্দোলনের নেতাকে সমন্বয়কের হুমকি

বেরোবি সংবাদদাতা
আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৯: ৩১
বেরোবিতে অনশন ভাঙায় আন্দোলনের নেতাকে সমন্বয়কের হুমকি। ছবি; আজকের পত্রিকা
বেরোবিতে অনশন ভাঙায় আন্দোলনের নেতাকে সমন্বয়কের হুমকি। ছবি; আজকের পত্রিকা

রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (বেরোবি) ছাত্র সংসদের দাবির আন্দোলনের নেতার ওপর চড়াও হয়েছেন সাবেক সমন্বয়কেরা। এ সময় অনশন থেকে সরে আসা শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ট্যাগ দেওয়ার চেষ্টা করেন তাঁরা। গতকাল সোমবার রাতে এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, উপাচার্যের আশ্বাসের পর ছাত্র সংসদের দাবি নিয়ে আন্দোলনের মূল আহ্বায়ক শিবলি সাদিক অনশন প্রত্যাহারের ঘোষণা দিলে তাঁর ওপর তেড়ে আসেন সমন্বয়ক সুমন ও হাবিব। অনশন থেকে সরে আসা শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ট্যাগ দেওয়ার চেষ্টা করেন।

জানতে চাইলে শিবলি সাদিক বলেন, ‘ছাত্র সংসদ আমাদের প্রাণের দাবি। এ দাবির জন্য আমরা ধারাবাহিকভাবে কর্মসূচি দিয়ে আসছি। আমরা সর্বশেষ অনশন কর্মসূচি পালন করছিলাম, পরে উপাচার্য আমাদের কাছে ১০ দিন সময় চান।

‘আমরা এর পরিপ্রেক্ষিতে সাময়িক সময়ের জন্য অনশন স্থগিত করে অবস্থান কর্মসূচি ঘোষণা করেছি। আমরা জানতে পেরেছি, আন্দোলনে নানা পক্ষ জড়িয়ে গেছে এবং আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রভাবিত করার জন্য চেষ্টা চলছে। তাই সব শিক্ষার্থীকে আমাদের সঙ্গে অবস্থান কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের আহ্বান জানাই।’

চড়াও হওয়ার বিষয়ে জানতে যোগাযোগ করা হলে সাবেক সমন্বয়ক শামসুর রহমান সুমন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘কোনো রাগারাগি করিনি। আমরা দুজন শিক্ষার্থীকে অনুরোধ করেছি, তারা যেন অন্য অনশনরতদের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্তটি নেয়।’

এর আগে গতকাল সোমবার রাতে বেরোবিতে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে চলমান আমরণ অনশন ভাঙেন দুই শিক্ষার্থী। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (ভিসি) অধ্যাপক ড. মো. শওকাত আলী ১০ কার্যদিবসের মধ্যে প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়ার আশ্বাস দেওয়ায় ৩৭ ঘণ্টা পর অনশন ভাঙেন তাঁরা।

উপাচার্যের আশ্বাসে অনশন ভাঙলেন বেরোবিতে অনশনরত ২ শিক্ষার্থীউপাচার্যের আশ্বাসে অনশন ভাঙলেন বেরোবিতে অনশনরত ২ শিক্ষার্থী

অনশনবেরোবিরংপুরজেলার খবররংপুর বিভাগসমন্বয়কহুমকি
