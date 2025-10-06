Ajker Patrika
> সারা দেশ
> রংপুর

চার দফা দাবিতে ফুলবাড়ীতে ইসলামী ব্যাংক গ্রাহকদের মানববন্ধন

ফুলবাড়ী (দিনাজপুর) প্রতিনিধি
আজ সকাল ১০টায় ফুলবাড়ী পৌর শহরের ইসলামী ব্যাংকের সামনে মানববন্ধনে ইসলামী ব্যাংক গ্রাহক ফোরাম ও বৈষম্যবিরোধী চাকরিপ্রত্যাশী পরিষদ। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ সকাল ১০টায় ফুলবাড়ী পৌর শহরের ইসলামী ব্যাংকের সামনে মানববন্ধনে ইসলামী ব্যাংক গ্রাহক ফোরাম ও বৈষম্যবিরোধী চাকরিপ্রত্যাশী পরিষদ। ছবি: আজকের পত্রিকা

২০১৭ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংক থেকে এস আলম গ্রুপের নেওয়া ঋণের অর্থ পাচার এবং অবৈধভাবে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের প্রতিবাদে দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে ইসলামী ব্যাংক গ্রাহক ফোরাম ও বৈষম্যবিরোধী চাকরিপ্রত্যাশী পরিষদ। আজ সোমবার (৬ অক্টোবর) সকাল ১০টায় ফুলবাড়ী পৌর শহরের ইসলামী ব্যাংকের সামনে দিনাজপুর-গোবিন্দগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কের পাশে ঘণ্টাব্যাপী এই কর্মসূচি পালিত হয়।

সমাবেশে ব্যাংকের গ্রাহক মামুনুর রশীদ, মুকুল হোসেন, রাশেদুল ইসলাম, হাসু ইসলাম ও এনামুল হক বক্তব্য দেন। এ ছাড়া বক্তব্য দেন বৈষম্যবিরোধী চাকরিপ্রত্যাশী আসিফ মাহমুদ ও মেরাজ হোসেন।

বক্তারা অভিযোগ করেন, ২০১৭ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত এস আলম গ্রুপ ইসলামী ব্যাংকের শেয়ার কেনার পর ব্যাংকটিকে নিজের সম্পত্তি ভেবে নামে-বেনামে হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়ে বিদেশে পাচার করেছে। এই সময়ে সাধারণ গ্রাহকেরা ঋণ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

তাঁরা আরও বলেন, এই সময়ে কোনো রকম পরীক্ষা বা ভাইভা ছাড়াই প্রায় সাড়ে ৮ হাজার অদক্ষ কর্মকর্তা-কর্মচারী অবৈধভাবে নিয়োগ দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে সৎ ও যোগ্য চাকরিপ্রত্যাশীরা বঞ্চিত হয়েছেন। বক্তাদের দাবি, নিয়োগপ্রাপ্ত সাড়ে আট হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে একটি নির্দিষ্ট উপজেলারই প্রায় পাঁচ হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারী, যা সারা দেশের সঙ্গে সুস্পষ্ট বৈষম্য তৈরি করেছে।

বক্তারা উল্লেখ করেন, ২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের পর এস আলম গ্রুপের মালিক পালিয়ে গেলেও তাদের নিয়োগ দেওয়া কর্মকর্তারা এখনো বহাল রয়েছেন।

বক্তারা সমস্যা সমাধানে গ্রাহকদের সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান এবং তাঁদের চার দফা দাবি দ্রুত বাস্তবায়নের জোর দাবি জানান। দাবিগুলো হলো—

২০১৭—২৪ সাল পর্যন্ত এস আলম কর্তৃক প্রদত্ত সব অবৈধ নিয়োগ অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। দেশের সব অঞ্চল থেকে মেধা যাচাইয়ের মাধ্যমে দক্ষ ও যোগ্য কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। এস আলম কর্তৃক পাচারকৃত লক্ষকোটি টাকা ফেরত আনতে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে এবং সরকার কর্তৃক জব্দকৃত অর্থ দ্বারা এস আলমের দায়দেনা সমন্বয়ের পদক্ষেপ নিতে হবে। যেসব ব্যাংক কর্মকর্তা মিথ্যা তথ্য ও অপপ্রচার চালিয়ে ইসলামী ব্যাংকের সুনাম নষ্ট করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বিষয়:

দিনাজপুরবিক্ষোভইসলামী ব্যাংকরংপুর বিভাগমানববন্ধনবৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনফুলবাড়ী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দেশে ফেরা, নির্বাচন ও প্রধানমন্ত্রিত্ব নিয়ে যা বললেন তারেক রহমান

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: গণভোটে একমত দলগুলো

উপদেষ্টাদের অনেকে ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ করেছেন, তাঁরা ‘সেফ এক্সিট’ খুঁজছেন— নাহিদের মন্তব্যে আলোচনার ঝড়

রপ্তানি আয়ে মার্কিন শুল্কের খাঁড়া, তৈরি পোশাকের বাজারে বাড়ছে প্রতিযোগিতা

পুলিশের অভিযানে হামলা, বাড়াচ্ছে দুশ্চিন্তা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম লাইফ সাপোর্টে

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম লাইফ সাপোর্টে

হাসনাত-হাসিবউদ্দীনের নেতৃত্বে রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের ৭১ সদস্যের কমিটি

হাসনাত-হাসিবউদ্দীনের নেতৃত্বে রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের ৭১ সদস্যের কমিটি

‘জামায়াত ক্ষমতায় গেলে মুসলিম পরিচয়ের জন্য সনদ নিতে হবে’

‘জামায়াত ক্ষমতায় গেলে মুসলিম পরিচয়ের জন্য সনদ নিতে হবে’

গাজায় ক্ষমতা না ছাড়লে হামাসকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করার হুমকি ট্রাম্পের

গাজায় ক্ষমতা না ছাড়লে হামাসকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করার হুমকি ট্রাম্পের

এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়িভাড়া ভাতা বাড়ল ৫০০ টাকা, প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলনের ডাক

মাত্র ৫০০ টাকা বাড়িভাড়া ভাতা বৃদ্ধিতে নাখোশ এমপিও শিক্ষকরা

সম্পর্কিত

চার দফা দাবিতে ফুলবাড়ীতে ইসলামী ব্যাংক গ্রাহকদের মানববন্ধন

চার দফা দাবিতে ফুলবাড়ীতে ইসলামী ব্যাংক গ্রাহকদের মানববন্ধন

সীতাকুণ্ডে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় শিক্ষক নিহত

সীতাকুণ্ডে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় শিক্ষক নিহত

কুমিল্লার সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ও আ.লীগ নেতা মেজর সুমন গ্রেপ্তার

কুমিল্লার সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ও আ.লীগ নেতা মেজর সুমন গ্রেপ্তার

ময়মনসিংহে ‘জুলাই যোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের’ সদস্যদের আমরণ অনশন চলছে

ময়মনসিংহে ‘জুলাই যোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের’ সদস্যদের আমরণ অনশন চলছে