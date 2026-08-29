Ajker Patrika
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রাঙ্গামাটি

কাপ্তাই হ্রদে পানি বেড়ে ডুবে গেছে ঝুলন্ত সেতু, চলাচলে নিষেধাজ্ঞা

বাসস, ঢাকা  
কাপ্তাই হ্রদে পানি বেড়ে ডুবে গেছে ঝুলন্ত সেতু, চলাচলে নিষেধাজ্ঞা
রাঙামাটির ঝুলন্ত সেতু। ছবি: সংগৃহীত

উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢল ও টানা বৃষ্টিতে রাঙামাটির কাপ্তাই হ্রদের পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় রাঙামাটির ঝুলন্ত সেতু পানিতে ডুবে গেছে। পর্যটকদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে সেতুটিতে চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিয়েছে পর্যটন কর্তৃপক্ষ।

রাঙামাটি পর্যটন কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপক অলোক বিকাশ চাকমা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, গত কয়েক দিনের প্রবল বর্ষণ ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের কারণে কাপ্তাই হ্রদের পানি বিপৎসীমার কাছাকাছি পৌঁছেছে। এতে হ্রদের ওপর নির্মিত ঝুলন্ত সেতুটির পাটাতন পানিতে ডুবে যেতে শুরু করে।

কাপ্তাই বাঁধের ১৬টি জলকপাট খুলে দেওয়া হয়েছেকাপ্তাই বাঁধের ১৬টি জলকপাট খুলে দেওয়া হয়েছে

বর্তমানে সেতুটির বেশির ভাগ অংশ পানির নিচে থাকায় পর্যটকদের পারাপার ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। তাই পর্যটকদের নিরাপত্তার বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে সেতুটিতে চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে বলে জানান অলোক বিকাশ চাকমা।

অলোক বিকাশ চাকমা বলেন, পানি কমে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে সেতুটির নিরাপত্তা যাচাই করে পুনরায় চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হবে। পানি না কমা পর্যন্ত এ নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে।

এদিকে, কাপ্তাই হ্রদের পানি দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় কাপ্তাই বাঁধের স্পিলওয়ের (জলকপাট) ১৬টি গেট খুলে পানি ছাড়ার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। আজ শনিবার রাত ৮টার দিকে প্রতিটি গেট ৬ ইঞ্চি করে খুলে প্রায় ৯ হাজার কিউসেক পানি কর্ণফুলী নদীতে নিষ্কাশন করা হচ্ছে।

পানি ছাড়ার সময় কাপ্তাই হ্রদের পানির উচ্চতা ছিল প্রায় ১০৫ দশমিক ৯৮ ফুট এমএসএল। হ্রদের সর্বোচ্চ ধারণক্ষমতা ১০৯ ফুট এমএসএল।

বিষয়:

রাঙামাটিবৃষ্টিপাতপর্যটনকাপ্তাইসেতুকাপ্তাই হ্রদজেলার খবরপাহাড়ি ঢল
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