কাপ্তাই হ্রদে পানি বেড়ে ডুবে গেছে ঝুলন্ত সেতু, চলাচলে নিষেধাজ্ঞা

উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢল ও টানা বৃষ্টিতে রাঙামাটির কাপ্তাই হ্রদের পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় রাঙামাটির ঝুলন্ত সেতু পানিতে ডুবে গেছে। পর্যটকদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে সেতুটিতে চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিয়েছে পর্যটন কর্তৃপক্ষ।
রাঙামাটি পর্যটন কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপক অলোক বিকাশ চাকমা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, গত কয়েক দিনের প্রবল বর্ষণ ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের কারণে কাপ্তাই হ্রদের পানি বিপৎসীমার কাছাকাছি পৌঁছেছে। এতে হ্রদের ওপর নির্মিত ঝুলন্ত সেতুটির পাটাতন পানিতে ডুবে যেতে শুরু করে।
বর্তমানে সেতুটির বেশির ভাগ অংশ পানির নিচে থাকায় পর্যটকদের পারাপার ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। তাই পর্যটকদের নিরাপত্তার বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে সেতুটিতে চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে বলে জানান অলোক বিকাশ চাকমা।
অলোক বিকাশ চাকমা বলেন, পানি কমে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে সেতুটির নিরাপত্তা যাচাই করে পুনরায় চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হবে। পানি না কমা পর্যন্ত এ নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে।
এদিকে, কাপ্তাই হ্রদের পানি দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় কাপ্তাই বাঁধের স্পিলওয়ের (জলকপাট) ১৬টি গেট খুলে পানি ছাড়ার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। আজ শনিবার রাত ৮টার দিকে প্রতিটি গেট ৬ ইঞ্চি করে খুলে প্রায় ৯ হাজার কিউসেক পানি কর্ণফুলী নদীতে নিষ্কাশন করা হচ্ছে।
পানি ছাড়ার সময় কাপ্তাই হ্রদের পানির উচ্চতা ছিল প্রায় ১০৫ দশমিক ৯৮ ফুট এমএসএল। হ্রদের সর্বোচ্চ ধারণক্ষমতা ১০৯ ফুট এমএসএল।
পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া উপজেলায় ছয় বছর বয়সী এক শিশুকে ধর্ষণচেষ্টায় জড়িতের বিচার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সড়ক অবরোধ করে প্রতিবাদ জানিয়েছেন স্থানীয়রা। আজ শনিবার বিকেলে উপজেলার শালবাহান ইউনিয়নের তেঁতুলিয়া-পঞ্চগড় জাতীয় মহাসড়কের রবীন্দ্র স্মরণী বাইপাস এলাকায় এ কর্মসূচি পালন করেন স্থানীয়রা।৩ মিনিট আগে
গাজীপুরের কালিয়াকৈরের গজারি বন থেকে মশিউর রহমান (৪৫) নামের এক কারখানা কর্মকর্তার অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার (২৯ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার মধ্যপাড়া ইউনিয়নের গলাচিপা এলাকার বন থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় নিহতের স্ত্রী মনিকা বেগম বাদী হয়ে কালিয়াকৈর থানায় একটি মামলা করেছেন।৬ মিনিট আগে
ওজন পরিমাপক যন্ত্রে মাছগুলো একে একে ওজন করে দেখা যায়, প্রতিটি মাছের ওজন ৫০০ থেকে ৬০০ গ্রামের মধ্যে। মাথা, লেজ ও নাড়িভুঁড়ি বাদ দিলে, দেখা যায় ১৪০-১৫০ গ্রাম সলিড অংশ রয়েছে।১৭ মিনিট আগে
গাজীপুরের কাপাসিয়ায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে চাচাতো ভাইয়ের রামদায়ের কোপে নিলয় সরকার (২৪) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার (২৯ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার পাবুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।২৪ মিনিট আগে