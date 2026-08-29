Ajker Patrika
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গাজীপুর

কালিয়াকৈরের গজারি বন থেকে কারখানা কর্মকর্তার অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি 
কালিয়াকৈরের গজারি বন থেকে কারখানা কর্মকর্তার অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার
প্রতীকী ছবি

গাজীপুরের কালিয়াকৈরের গজারি বন থেকে মশিউর রহমান (৪৫) নামের এক কারখানা কর্মকর্তার অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার (২৯ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার মধ্যপাড়া ইউনিয়নের গলাচিপা এলাকার বন থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় নিহতের স্ত্রী মনিকা বেগম বাদী হয়ে কালিয়াকৈর থানায় একটি মামলা করেছেন।

নিহত মশিউর রহমান রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলার রাজভল্লবপুর এলাকার মৃত হাজি আমজাদ হোসেনের ছেলে। তিনি গাজীপুর সদর উপজেলার বাংলাবাজার এলাকায় ভাড়া বাসায় থেকে স্থানীয় একটি কারখানার কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করতেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত বুধবার থেকে মশিউর রহমান নিখোঁজ ছিলেন। আজ দুপুরের দিকে গলাচিপা এলাকার বনের ভেতর থেকে দুর্গন্ধ বের হলে স্থানীয়দের সন্দেহ হয়। পরে তারা বনের ভেতরে গিয়ে গাছের সঙ্গে অর্ধগলিত মরদেহ ঝুলতে দেখেন। খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহটি উদ্ধার করে। মরদেহটির শরীরের অধিকাংশ মাটির সঙ্গে লাগানো এবং গলায় রশি প্যাঁচানো ছিল। মুখে আগুন দেওয়ার চেষ্টার চিহ্ন রয়েছে।

দুর্বৃত্তরা কয়েক দিন আগে তাঁকে হত্যা করে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে মরদেহটি গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে রেখেছে বলে ধারণা করছে পুলিশ।

কালিয়াকৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সহিদুল ইসলাম জানান, বন থেকে এক ব্যক্তির অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

গাজীপুরপুলিশঢাকা বিভাগকালিয়াকৈরমরদেহ
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