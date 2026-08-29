Ajker Patrika
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চাকরি

ইপিলিয়ন গ্রুপে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, রয়েছে নানা সুবিধা

চাকরি ডেস্ক 
ইপিলিয়ন গ্রুপে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, রয়েছে নানা সুবিধা
প্রতীকী ছবি

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান ইপিলিয়ন গ্রুপে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের মার্কেটিং অ্যান্ড মার্চেন্ডাইজিং বিভাগে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট মার্চেন্ডাইজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগের নাম: মার্কেটিং অ্যান্ড মার্চেন্ডাইজিং।

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট মার্চেন্ডাইজার।

পদসংখ্যা: তিনটি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএসসি পাস।

অভিজ্ঞতা: ২ থেকে ৩ বছর।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: কমপক্ষে ২৫ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: মোবাইল বিল, বিমা, গ্র্যাচুইটি, দুপুরের খাবারের সুবিধা, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি এবং উৎসব বোনাস দেওয়া হবে।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিককরুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম।

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