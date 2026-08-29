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ওয়ালটনে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, রয়েছে বার্ষিক ইনক্রিমেন্টসহ বিমার সুবিধা

চাকরি ডেস্ক 
ওয়ালটনে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, রয়েছে বার্ষিক ইনক্রিমেন্টসহ বিমার সুবিধা
ছবি: সংগৃহীত

ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘সিনিয়র সাপ্লাই চেইন এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: সিনিয়র সাপ্লাই চেইন এক্সিকিউটিভ।

পদসংখ্যা: দুটি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং/মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং/ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে এমএসসি/বিএসসি ডিগ্রি।

অভিজ্ঞতা: ৫ থেকে ৭ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।

বয়সসীমা: ২৫ থেকে ৪০ বছর।

কর্মস্থল: গাজীপুর (কালিয়াকৈর)।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, মোবাইল বিল, বিমা, মুনাফার অংশ, দুপুরের খাবারের সুবিধা, বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট, ২টি উৎসব বোনাস দেওয়া হবে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস।

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