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চট্টগ্রাম

সড়কে দোকান বসাতে নিষেধ করায় ‘মারধর’, যুবদল নেতার মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৬, ২৩: ০৩
সড়কে দোকান বসাতে নিষেধ করায় ‘মারধর’, যুবদল নেতার মৃত্যু
নিহত ফজল আমিন। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রাম নগরে ফুটপাত ও সড়কে দোকান বসাতে নিষেধ করায় বিএনপি কর্মীর মারধরে ফজল আমিন নামের এক যুবদল নেতার মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে।

গতকাল শুক্রবার দুপুরে নগরের চান্দগাঁও থানাধীন ওমর আলী মাতবর বাড়ি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আজ শনিবার বিষয়টি জানাজানি হয়।

নিহত ফজল আমিন নগরীর ৬ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। এ ঘটনায় নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় করা মামলায় মো. শাহজাহান নামের বিএনপির এক কর্মীসহ কয়েকজনকে আসামি করা হয়েছে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, শাহজাহান নিজেকে বিএনপি নেতা হিসেবে পরিচয় দেন।

আজ শনিবার দুপুরে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ মর্গে ফজল আমিনের ময়নাতদন্ত চলাকালে তাঁর ছেলে জোবায়ের হক ইনান সাংবাদিকদের বলেন, ‘সড়কে ভ্যান বসানো নিয়ে এলাকায় ছাত্রছাত্রীদের হাঁটাচলায় এবং গাড়ি চলাচলে সমস্যা হচ্ছিল। বাবা তাতে বাধা দিয়ে আসছিলেন। গতকাল ভ্যান বসানোর বিষয়ে বাবা জানতে চান। এ নিয়ে শাহজাহান এবং তাঁর ছেলের সঙ্গে বাবার তর্কাতর্কি হয়। একপর্যায়ে বাবাকে ধাক্কা মারে এবং মারধর করে।’

জোবায়ের হক আরও বলেন, ‘বাবার ওপেন হার্ট সার্জারি করানো ছিল। বুকে ধাক্কা দেওয়ার ১০ মিনিট পর বাবা নিচে পড়ে যান। পরে হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।’

জোবায়েরের অভিযোগ, শাহজাহান এলাকায় চাঁদাবাজি করেন। তিনি বিএনপির রাজনীতি করেন।

চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশের সহকারী কমিশনার (পাঁচলাইশ) কাজী মো. বিধান আবিদ জানান, ওমর আলী মাতবর সড়কে ফজল আমিনকে ধাক্কা দেওয়ার পর তিনি অসুস্থতা বোধ করেন। পরে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনি মারা যান। হয়তো আগে থেকে তাঁর শারীরিক দুর্বলতা বা কোনো অসুস্থতা ছিল। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।

সহকারী কমিশনার বলেন, ‘রাস্তায় রিকশা-ভ্যান না বসাতে ফজল আমিন নিষেধ করেছিলেন বলে জেনেছি। এ ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে একটি মামলা করা হয়েছে।’

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাবিএনপিমৃত্যুচট্টগ্রাম বিভাগযুবদল
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