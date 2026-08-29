রাজধানীর ধানমন্ডিতে বিদ্যুতায়িত হয়ে যুবকের মৃত্যু

রাজধানীর ধানমন্ডি এলাকায় বিদ্যুতায়িত হয়ে রাসেল (২২) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁকে পুলিশ সদস্য ও স্বজনেরা ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে রাত সাড়ে ৯টার দিকে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। রাসেল একটি বাসার বিদ্যুতের তার চুরি করতে গিয়েছিলেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।
আজ শনিবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে ধানমন্ডি মধুবাজার নজরুল ইসলামের বাসার নিচতলায় ঘটনাটি ঘটে।
হাসপাতালে মৃত রাসেলের বাবা মো. আকতার হোসেন বলেন, তাঁদের বাড়ি নরসিংদীর মাধবদী উপজেলার ঝিলকুটিয়া গ্রামে। বর্তমানে রাসেল মোহাম্মদপুর রায়েরবাজার এলাকায় স্ত্রী ও এক সন্তান নিয়ে ভাড়া থাকতেন। পেশা হিসেবে তিনি ধানমন্ডি এলাকায় ফেরি করে ফুল বিক্রি করতেন।
আকতার হোসেন আরও বলেন, সন্ধ্যার দিকে জানতে পারেন মধুবাজার এলাকায় রাসেল বিদ্যুতায়িত হন। কিন্তু কীভাবে বিদ্যুতায়িত হয়েছেন তা জানেন না।
এ বিষয়ে ধানমন্ডি থানার উপপরিদর্শক (এসআই) ফারুক খান বলেন, সন্ধ্যার দিকে মধুবাজার এলাকার নজরুল ইসলামের বাড়ির নিচ তলায় বিদ্যুতের তার চুরির সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে আহত হন ওই যুবক। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হয়।
এসআই আরও জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে রাখা হয়েছে। ঘটনার আরও বিস্তারিত তদন্ত চলছে।
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