Ajker Patrika
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বগুড়া

চিকিৎসার জন্য ঢাকায় এসেছিলেন ছিনতাইকারীর হাতে নিহত সেই প্রধান শিক্ষিকা

বগুড়া প্রতিনিধি
চিকিৎসার জন্য ঢাকায় এসেছিলেন ছিনতাইকারীর হাতে নিহত সেই প্রধান শিক্ষিকা
রনজিলা পারভীন। ছবি: সংগৃহীত

চোখের চিকিৎসার জন্য স্বামীর সঙ্গে বগুড়া থেকে ঢাকায় এসেছিলেন প্রধান শিক্ষক রনজিলা পারভীন (৫৭)। হাসপাতালে যাওয়ার পথে রাজধানীর সংসদ ভবন এলাকায় ছিনতাইকারীদের কবলে পড়ে প্রাণ হারিয়েছেন তিনি। মোটরসাইকেলে আসা দুই ছিনতাইকারী তাঁর হাতে থাকা ব্যাগ টান দিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলে রিকশা থেকে ছিটকে পড়ে মাথায় গুরুতর আঘাত পান তিনি। পরে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

আজ শনিবার সকাল ৬টার দিকে সংসদ ভবন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত রনজিলা পারভীন বগুড়ার গাবতলী উপজেলার বাগবাড়ি সরকারি বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তাঁর বাড়ি উপজেলার সোনাকানিয়া গ্রামে। তিনি বগুড়া শহরের রহমাননগর এলাকায় স্বামী ও একমাত্র মেয়েকে নিয়ে বসবাস করতেন।

নিহতের স্বামী আব্দুল মতিন ব্যবসা করেন। তাঁদের একমাত্র মেয়ে নবম শ্রেণিতে পড়াশোনা করছে।

সংসদ ভবনের সামনে ছিনতাইকারীর টানে রিকশা থেকে পড়ে প্রধান শিক্ষিকা নিহতসংসদ ভবনের সামনে ছিনতাইকারীর টানে রিকশা থেকে পড়ে প্রধান শিক্ষিকা নিহত

চিকিৎসা নিতে ঢাকায়, পথেই ছিনতাই

নিহতের বড় ভাই জাহিদুল ইসলাম বলেন, চোখের চিকিৎসার জন্য রনজিলা পারভীন ও তাঁর স্বামী আব্দুল মতিন গতকাল রাত ১২টার বাসে বগুড়া থেকে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হন। আজ ভোরে ঢাকায় পৌঁছে তাঁরা রিকশায় করে ফার্মগেটের ইস্পাহানী ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতালে যাচ্ছিলেন।

সংসদ ভবন এলাকায় পৌঁছালে মোটরসাইকেলে থাকা দুই ব্যক্তি রনজিলা পারভীনের হাতে থাকা ব্যাগ টান দিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। এ সময় তিনি রিকশা থেকে পড়ে যান। এতে মাথায় গুরুতর আঘাত পান তিনি। পরে তাঁকে উদ্ধার করে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

জাহিদুল ইসলাম জানান, তাঁর বোনের মরদেহ নিতে আত্মীয়স্বজন ঢাকায় গেছেন। ময়নাতদন্তের পর তাঁদের কাছে মরদেহ হস্তান্তরের কথা রয়েছে।

গাবতলী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, রনজিলা পারভীন ১৯৮৮ সালের জানুয়ারি মাসে সহকারী শিক্ষক হিসেবে চাকরিতে যোগ দেন। পরে প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি পেয়ে বাগবাড়ি সরকারি বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যোগ দেন।

বিষয়:

বগুড়াসংসদ ভবনরাজশাহী বিভাগজেলার খবরছিনতাই
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