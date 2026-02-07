Ajker Patrika
রাঙ্গামাটি

রাঙামাটিতে নির্বাচনী ক্যাম্পে পৌঁছানোর পর আনসার সদস্যের মৃত্যু

রাঙামাটি প্রতিনিধি 
রাঙামাটিতে নির্বাচনী ক্যাম্পে পৌঁছানোর পর আনসার সদস্যের মৃত্যু
রাঙামাটির দুর্গম কেন্দ্রে হেলিকপ্টারে ভোটের মালামাল পরিবহন। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাঙামাটির বরকল উপজেলায় নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মো. এরশাদ আলী (৫৭) নামের আনসার বাহিনীর এক সদস্য মারা গেছেন।

আজ শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে উপজেলার জুরাছড়ি ইউনিয়ন পরিষদ-সংলগ্ন অস্থায়ী ক্যাম্পে পৌঁছানোর পরপরই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন।

নিহত এরশাদ আলী আনসার ব্যাটালিয়ন-৭-এ (হাজাছড়া, সুবলং ক্যাম্প) সুবেদার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে তিনি নির্বাচনী নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

জেলা প্রশাসন এক বিবৃতিতে জানায়, আজ বেলা ৩টার দিকে নির্বাচনী দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত অস্থায়ী ক্যাম্প জুরাছড়ি ইউনিয়ন পরিষদে পৌঁছান এরশাদ আলী। সেখানে পৌঁছানোর কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। সহকর্মীরা তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করে নিকটস্থ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

রাঙামাটির দুর্গম কেন্দ্রে হেলিকপ্টারে ভোটের মালামাল পরিবহন শুরু

এ ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন রাঙামাটির জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা নাজমা আশরাফী। এক শোকবার্তায় তিনি মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নির্বাচনী দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় তাঁর এই মৃত্যু অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

