ঢাকা

যাত্রাবাড়ীতে ঘাস কাটার সময় পরিত্যক্ত ককটেল বিস্ফোরণে যুবক আহত

ঢামেক প্রতিবেদক
বিস্ফোরণে আহত মো. আজিম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে পরিত্যক্ত ককটেল বিস্ফোরণে এক যুবক আহত হয়েছেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে তাঁকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

আজ শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে যাত্রাবাড়ীর কোনাপাড়া এলাকায় ‘মিনি কক্সবাজার’ হিসেবে পরিচিত মাঠসংলগ্ন স্থানে এ ঘটনা ঘটে।

আহত ব্যক্তির নাম মো. আজিম (২৭)। তিনি জোসনা নামের এক ডেইরি ফার্মের কর্মচারী।

জোসনা ডেইরি ফার্মের মালিক মো. শফিকুল ইসলাম সাদেক জানান, আজিম বিকেলে ফার্মের পাশের একটি মাঠে ঘাস কাটতে যান। এ সময় কাঁচি দিয়ে ঘাস কাটার সময় বলের মতো একটি বস্তুতে আঘাত লাগলে সেটি বিস্ফোরিত হয়। এতে তাঁর বাঁ হাতের তালু ক্ষতবিক্ষত হয় এবং বাঁ পায়ের রানে আঘাত লাগে। পরে প্রথমে তাঁকে স্থানীয় একটি ক্লিনিকে নেওয়া হয়, সেখান থেকে ঢামেক হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

শফিকুল ইসলাম বলেন, ধারণা করা হচ্ছে, বিস্ফোরিত বস্তুটি একটি পরিত্যক্ত ককটেল ছিল, যা কাঁচির আঘাতে বিস্ফোরণ ঘটায়।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক বলেন, যাত্রাবাড়ী এলাকা থেকে পরিত্যক্ত ককটেল বিস্ফোরণে আহত হয়ে এক ব্যক্তি এসেছেন। তাঁর বাঁ হাতের তালু ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। এ ছাড়া বাঁ পায়ের রানে আঘাত লেগেছে। হাসপাতালের জরুরি বিভাগে চিকিৎসা শেষে বার্ন ইউনিটে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালককটেলঢাকা জেলাপুলিশঢাকা বিভাগঢামেকঢাকাযাত্রাবাড়ীআহতবিস্ফোরণ
