মাশরাফিকে রাজশাহীতে নাগরিক সংবর্ধনা

ঢাকা সিনিয়র ডিভিশন ফুটবল লিগে ২০২৫-২৬ মৌসুমে মহাখালী একাদশের নিয়মিত খেলোয়াড় হিসেবে সর্বোচ্চ গোল করায় তরুণ ফুটবলার মাশরাফি ইসলামকে নাগরিক সংবর্ধনা দিয়েছেন এলাকাবাসী। আজ বিকেলে রাজশাহীর পবা উপজেলার আফি নেপালপাড়া স্কুলমাঠে আফি নেপালপাড়া অগ্রদূত সংঘের উদ্যোগে তাকে এই সংবর্ধনা দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠানে এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে মাশরাফিকে। এরপর তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয় সম্মাননা ক্রেস্ট। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, ‘মাশরাফি ইসলাম শুধু একজন ফুটবলার নন, তিনি এলাকার গর্ব ও অনুপ্রেরণার নাম। অতি দরিদ্র পরিবারে জন্ম নিয়েও কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও সততার মাধ্যমে তিনি আজ এই সাফল্য পেয়েছেন। তার এই অর্জন প্রমাণ করে যে মেধা ও পরিশ্রম থাকলে প্রত্যন্ত গ্রাম থেকেও জাতীয় পর্যায়ে পৌঁছানো সম্ভব।’
মাশরাফির কাছে এই সম্মাননা পুরো এলাকাবাসীর প্রাপ্য। ঢাকা লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতা বলেন, ‘এই সম্মাননা একার নয়। পুরো এলাকাবাসীর।’
মাশরাফির সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কুলপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আব্দুল কুদ্দুস। বিশেষ অতিথি ছিলেন নওহাটা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক আখতার ফারুক, পবা উপজেলা যুবদলের সাবেক সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক তাইজুল ইসলাম, পবা উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব হাফিজুর রহমান হাফিজ ও অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নজরুল ইসলাম।
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হতে আর কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে বাংলাদেশ দলের থাকার কথা ছিল কলকাতায়। আগামীকাল স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে আজ সংবাদ সম্মেলনে অধিনায়ক লিটন দাস, প্রধান কোচ ফিল সিমন্স বা অন্যান্য ক্রিকেটার-কোচদের কেউ না কেউ আসতেন। কিন্তু উপমহাদেশে১ ঘণ্টা আগে
২০২৬ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের কোনো ম্যাচ না দেখে যদি আজ টিভিতে ভারত-ইংল্যান্ড ম্যাচটাই শুধু দেখেন, তাহলে অনেকে ধন্দে পড়ে যেতে পারেন। হারারে স্পোর্টস ক্লাবে আজ শিরোপা নির্ধারণী ফাইনালে দুই দলই খেলেছে রঙিন পোশাকে। তবে খেলার ধরন দেখে বোঝার উপায় ছিল না যে ম্যাচটা ৫০ ওভারে হচ্ছে নাকি ২০ ওভারে হচ্ছে।২ ঘণ্টা আগে
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ মাঠে গড়াতে আর ২৪ ঘণ্টাও বাকি নেই। কলম্বোর সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাবে আগামীকাল বাংলাদেশ সময় সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে পাকিস্তান-নেদারল্যান্ডস ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে আইসিসির এই ইভেন্ট। তার আগে আজ মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে হবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।৩ ঘণ্টা আগে
হিটে হয়েছেন দ্বিতীয়, জায়গা করে নেন সেমিফাইনালে। সেখানে ৮ জনের মধ্যে তৃতীয় হলেও ফাইনালের দরজা ভাঙতে পারেননি বাংলাদেশের দ্রুততম মানব ইমরানুর রহমান। চীনের তিয়ানজিনে শুরু হওয়া এশিয়ান ইনডোর অ্যাথলেটিকসে ৬০ মিটার স্প্রিন্ট ইভেন্টে সেমিফাইনালেই বাদ পড়লেন তিনি।৩ ঘণ্টা আগে