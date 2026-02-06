Ajker Patrika
ফুটবল

মাশরাফিকে রাজশাহীতে নাগরিক সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
মাশরাফিকে রাজশাহীতে নাগরিক সংবর্ধনা
প্রথম বিভাগ লিগে সর্বোচ্চ ১৮ গোল করেছেন মাশরাফি। ছবি: বাফুফে

ঢাকা সিনিয়র ডিভিশন ফুটবল লিগে ২০২৫-২৬ মৌসুমে মহাখালী একাদশের নিয়মিত খেলোয়াড় হিসেবে সর্বোচ্চ গোল করায় তরুণ ফুটবলার মাশরাফি ইসলামকে নাগরিক সংবর্ধনা দিয়েছেন এলাকাবাসী। আজ বিকেলে রাজশাহীর পবা উপজেলার আফি নেপালপাড়া স্কুলমাঠে আফি নেপালপাড়া অগ্রদূত সংঘের উদ্যোগে তাকে এই সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে মাশরাফিকে। এরপর তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয় সম্মাননা ক্রেস্ট। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, ‘মাশরাফি ইসলাম শুধু একজন ফুটবলার নন, তিনি এলাকার গর্ব ও অনুপ্রেরণার নাম। অতি দরিদ্র পরিবারে জন্ম নিয়েও কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও সততার মাধ্যমে তিনি আজ এই সাফল্য পেয়েছেন। তার এই অর্জন প্রমাণ করে যে মেধা ও পরিশ্রম থাকলে প্রত্যন্ত গ্রাম থেকেও জাতীয় পর্যায়ে পৌঁছানো সম্ভব।’

মাশরাফির কাছে এই সম্মাননা পুরো এলাকাবাসীর প্রাপ্য। ঢাকা লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতা বলেন, ‘এই সম্মাননা একার নয়। পুরো এলাকাবাসীর।’

মাশরাফির সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কুলপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আব্দুল কুদ্দুস। বিশেষ অতিথি ছিলেন নওহাটা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক আখতার ফারুক, পবা উপজেলা যুবদলের সাবেক সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক তাইজুল ইসলাম, পবা উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব হাফিজুর রহমান হাফিজ ও অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নজরুল ইসলাম।

বিষয়:

খেলাবাংলাদেশ ফুটবলফুটবল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মুকুটে তাঁদের একুশের পালক

মুকুটে তাঁদের একুশের পালক

বরিশালের ২১ আসন: বিএনপির ঘাঁটিতে বড় ভাগ বসাতে পারে জামায়াত

বরিশালের ২১ আসন: বিএনপির ঘাঁটিতে বড় ভাগ বসাতে পারে জামায়াত

যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে নতুন সংকট

যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে নতুন সংকট

শনিবার উত্তরাঞ্চলের তিন জেলায় সফরে যাচ্ছেন তারেক রহমান

শনিবার উত্তরাঞ্চলের তিন জেলায় সফরে যাচ্ছেন তারেক রহমান

পুলিশ সদস্যরা সোশ্যাল মিডিয়ায় নির্বাচন নিয়ে পোস্ট-মন্তব্য করতে পারবেন না: সিআইডি প্রধান

পুলিশ সদস্যরা সোশ্যাল মিডিয়ায় নির্বাচন নিয়ে পোস্ট-মন্তব্য করতে পারবেন না: সিআইডি প্রধান

সম্পর্কিত

মাশরাফিকে রাজশাহীতে নাগরিক সংবর্ধনা

মাশরাফিকে রাজশাহীতে নাগরিক সংবর্ধনা

‘বিশ্বকাপে বাংলাদেশের না থাকাটা দুঃখজনক, তারা এবার ভালোই করত’

‘বিশ্বকাপে বাংলাদেশের না থাকাটা দুঃখজনক, তারা এবার ভালোই করত’

অস্ট্রেলিয়াকে টপকে বিশ্বকাপ ফাইনালে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড এখন ভারতের

অস্ট্রেলিয়াকে টপকে বিশ্বকাপ ফাইনালে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড এখন ভারতের

বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কী কী থাকছে

বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কী কী থাকছে