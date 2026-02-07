Ajker Patrika
জেনে নিন

আজকের রাশিফল: বিয়ের ফুল ফুটবে, অর্থভাগ্যও তুঙ্গে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১০: ৪৩
আজকের রাশিফল: বিয়ের ফুল ফুটবে, অর্থভাগ্যও তুঙ্গে

মেষ

আপনার আত্মবিশ্বাস আজ মাউন্ট এভারেস্টের চূড়ায়। অফিসের বসের সামনেও আপনি আজ হিরো। অতিরিক্ত সাহসী হয়ে আবার বসের টেকো মাথায় হাত বুলিয়ে দেবেন না। পুরোনো বন্ধুর দেখা মিলতে পারে, তবে পকেট সামলে! বন্ধু মানেই ট্রিট চাওয়ার মেশিন। কাউকে সত্যি কথা বলার আগে একবার আয়নায় নিজের চেহারা দেখে নিন।

বৃষ

গ্রহ বলছে আজ আপনার বিয়ের ফুল ফুটতে পারে। না ফুটলেও অন্তত ভালো কোনো খাওয়ার দাওয়াত পাবেন। বাড়িতে অতিথিরা আসতে পারে। মেকি হাসি দিয়ে তাদের আপ্যায়ন করতে গিয়ে দাঁতে ব্যথা হয়ে যেতে পারে। সাজগোজের দিকে আজ আপনার খুব ঝোঁক থাকবে, কিন্তু আয়নার সামনে বেশি সময় নষ্ট করলে অফিসের বাসটা মিস হবে। মেরুন রঙের জামা পরুন, তাতে আপনাকে অন্তত ‘বেগুন পোড়া’র মতো দেখাবে না।

মিথুন

আপনার বুদ্ধি আজ কম্পিউটারের প্রসেসরের চেয়েও জোরে চলবে। সোশ্যাল মিডিয়ায় আপনার পোস্টে লাইক-কমেন্টের বন্যা বয়ে যাবে। দাঁতের যন্ত্রণা বা পেটের গন্ডগোল হতে পারে। বাইরের তেল-ঝাল খাবার দেখলে চোখ বন্ধ করে চলে যান। ফোনের স্ক্রিন টাইম কমান, না হলে চোখ দুটো জবা ফুলের মতো লাল হয়ে যাবে। কাউকে টাকা ধার দেবেন না, দিলে সেটা ‘স্মৃতি’ হয়েই থেকে যাবে।

কর্কট

আজ আপনার মনটা খুব নরম। পাড়ার কুকুরটাকেও দেখে মায়া হতে পারে। পরিবারের সঙ্গে ভালো সময় কাটবে। প্রেমের ক্ষেত্রে নতুন কোনো মোড় আসতে পারে। তবে সাবধান, হুট করে ‘আই লাভ ইউ’ বলে বসবেন না, হিতে বিপরীত হতে পারে। বাড়ির আসবাব সরাতে গিয়ে আবার কোমরের বারোটা বাজাবেন না। সাদা রঙের কিছু সঙ্গে রাখুন, তাতে মন শান্ত থাকবে।

সিংহ

আপনি আজ বনের রাজা! কর্মক্ষেত্রে আপনার গর্জন (পড়ুন: কাজ) সবাইকে চমকে দেবে। আর্থিক যোগ খুব ভালো। গর্জনের চোটে আবার জীবনসঙ্গীকে ভয় পাইয়ে দেবেন না। বাড়িতে ছোটখাটো যুদ্ধ (বিবাদ) লাগার সম্ভাবনা আছে। জেদ না কমিয়ে আজ একটু বিড়ালের মতো ‘মিউ মিউ’ করলে শান্তি বজায় থাকবে। পূর্ব দিকে তাকিয়ে হাসুন, লোকে পাগল ভাবলেও ভাগ্য ভালো হবে।

কন্যা

শৃঙ্খলা এবং বিশ্লেষণী ক্ষমতা—এই দুটোই আজ আপনার প্রধান অস্ত্র। অগোছালো ড্রয়ার থেকে জীবন—সবই গুছিয়ে ফেলার দিন। খুঁতখুঁতে স্বভাবের কারণে মানুষ আপনাকে এড়িয়ে চলতে পারে। বরের শার্টের কোণে ইস্ত্রি ঠিক হয়নি বলে ঝগড়া করবেন না। চাকরিতে উন্নতির যোগ আছে, তাই বসের সঙ্গে একটু হাসিঠাট্টা চলতেই পারে। আজ রুটিন মেনে চলুন, কিন্তু সেটা রোবটের মতো নয়।

তুলা

আজ আপনার রোমান্টিক মুড থাকবে তুঙ্গে। সঙ্গীর সঙ্গে ক্যান্ডেল লাইট ডিনারের সুযোগ আসতে পারে (যদি পকেটে টাকা থাকে)। টাকাপয়সার টানাটানি হতে পারে। শ্বশুরবাড়ির লোকদের কাছে গোপন কথা ফাঁস করবেন না, পরে ওরাই আপনার নামে খই ভাজবে। সন্তানের ক্যারিয়ার নিয়ে চিন্তা হতে পারে, তবে অযথা টেনশন করবেন না। লটারির টিকিট কাটতে পারেন, তবে না লাগলে আমাকে দোষ দেবেন না।

বৃশ্চিক

আজ আপনার দিনটি একটু ‘জটিল’। মনের ভেতরে অনেক খিচুড়ি পাকতে পারে। বিদেশ ভ্রমণের চিন্তা মাথায় আসতে পারে। কথা বলার সময় মুখে একটু লাগাম দিন। এমন কিছু বলে দেবেন না যাতে লোকে আপনাকে চিরতরে ‘আনফ্রেন্ড’ করে দেয়। গাড়ি কেনার পরিকল্পনা থাকলে আজই শুভ। মেডিটেশন করুন, যাতে মাথার ভেতরের ঝড় থামে।

ধনু

অর্থভাগ্য তুঙ্গে! পাওনা টাকা আজ ফেরত পেতে পারেন (যদি দেনাদার আপনার চেয়ে বড় হাড়কিপ্টা না হয়)। প্রেমের ক্ষেত্রে একটু ব্যালেন্স রাখুন। অতিরিক্ত আবেগ দেখাতে গিয়ে আবার কান্নাকাটি শুরু করবেন না। অফিসে নতুন চাকরির অফার আসতে পারে, কিন্তু ভালো করে না পড়ে সই করবেন না। টিমওয়ার্ক করুন, একলা চলো নীতি আজ চলবে না।

মকর

মনটা আজ একটু উড়ু উড়ু। হঠাৎ মনে হতে পারে আপনার কেউ নেই, অথচ আপনার চারপাশে লোকে লোকারণ্য। বড় অঙ্কের লেনদেন করবেন না। টাকা ধার দিলে সেটা উদ্ধারের জন্য গোয়েন্দা নিয়োগ করতে হতে পারে। অফিসের পেন্ডিং কাজগুলো শেষ করুন, না হলে বস আপনার ওপর ‘সার্জিক্যাল স্ট্রাইক’ চালাতে পারে। বিকেলে একটু খোলা হাওয়ায় হাঁটাহাঁটি করুন, মন ভালো হবে।

কুম্ভ

আপনার আত্মবিশ্বাস আজ আকাশ ছোঁয়া। সব বাধা নিজে নিজেই দূর হয়ে যাবে। ভ্রমণের পরিকল্পনা থাকলে ব্যাগ গুছিয়ে ফেলুন। কাশি বা জ্বর হতে পারে, তাই আইসক্রিম খাওয়া আজ বন্ধ। বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে আজেবাজে খরচ করবেন না। ফাঁড়া কাটাতে বেশি বেশি আল্লাহ-খোদার নাম নিন, মাজারে শিরনি দিন। নীল রঙের জামা পরলে আজ আপনিই পাড়ার ‘ক্রাশ’।

মীন

আজ আপনি খুব আশাবাদী। প্রেম ও বিয়ে নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এগোতে পারে। বড়দের আশীর্বাদ আপনার সঙ্গে আছে। আর্থিক অবস্থা একটু নড়বড়ে হতে পারে, তাই শপিং মল থেকে দূরে থাকুন। ধৈর্য ধরুন, ভালো দিন আসছে। হুট করে রাগ করা চলবে না। সকালে উঠে গুরুজনদের প্রণাম করুন, পকেট না হোক অন্তত মন ভরবে।

বিষয়:

জীবনধারারাশিফলআপনার রাশিফলজেনে নিন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

তবে কি এপস্টেইনই ছিলেন বিটকয়েনের রহস্যময় স্রষ্টা ‘সাতোশি’

ব্যারিকেড ভেঙে যমুনা অভিমুখে ইনকিলাব মঞ্চ, জাবের-আম্মারসহ আহত কয়েকজন

চীনের হোটেলে গোপন ক্যামেরার বাণিজ্য, পর্নো সাইটে নিজেকে আবিষ্কার করছেন দর্শকেরা

মাশরাফিকে রাজশাহীতে নাগরিক সংবর্ধনা

বিএনপি ইশতেহারে গণভোট ও সংস্কারের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে: এনসিপির নির্বাচনী মিডিয়া কমিটির প্রধান

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কুমিল্লা-৪: জসিমের পাশে বিএনপি, চাপে হাসনাত

কুমিল্লা-৪: জসিমের পাশে বিএনপি, চাপে হাসনাত

দ্বিতীয় দফায় শাহবাগে সংঘর্ষে মহিউদ্দিন রনিসহ আহত ২০

দ্বিতীয় দফায় শাহবাগে সংঘর্ষে মহিউদ্দিন রনিসহ আহত ২০

তবে কি এপস্টেইনই ছিলেন বিটকয়েনের রহস্যময় স্রষ্টা ‘সাতোশি’

তবে কি এপস্টেইনই ছিলেন বিটকয়েনের রহস্যময় স্রষ্টা ‘সাতোশি’

বিএনপি ইশতেহারে গণভোট ও সংস্কারের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে: এনসিপির নির্বাচনী মিডিয়া কমিটির প্রধান

বিএনপি ইশতেহারে গণভোট ও সংস্কারের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে: এনসিপির নির্বাচনী মিডিয়া কমিটির প্রধান

মাশরাফিকে রাজশাহীতে নাগরিক সংবর্ধনা

মাশরাফিকে রাজশাহীতে নাগরিক সংবর্ধনা

সম্পর্কিত

একটি গোলাপ দিয়েই ছড়িয়ে দিন ভালোবাসা

একটি গোলাপ দিয়েই ছড়িয়ে দিন ভালোবাসা

আজকের রাশিফল: বিয়ের ফুল ফুটবে, অর্থভাগ্যও তুঙ্গে

আজকের রাশিফল: বিয়ের ফুল ফুটবে, অর্থভাগ্যও তুঙ্গে

অ্যালার্মে ‘স্নুজ’ চাপা কি মস্তিষ্কের ক্ষতি করে?

অ্যালার্মে ‘স্নুজ’ চাপা কি মস্তিষ্কের ক্ষতি করে?

আগামীকাল দিন শুরু করবেন কী দিয়ে, চা নাকি কফি

আগামীকাল দিন শুরু করবেন কী দিয়ে, চা নাকি কফি