রাজশাহীতে ঘর থেকে দুই সন্তান ও বাবা-মায়ের লাশ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৫, ১১: ১৩
স্বজনদের আহাজারি। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজশাহীর পবা উপজেলায় একটি বাড়িতে দুই সন্তানসহ এক দম্পতির লাশ পাওয়া গেছে। পারিলা ইউনিয়নের বামনশিকড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত গভীর রাত থেকে আজ শুক্রবার ভোরের মধ্যে যেকোনো সময় এসব মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। মতিহার থানার ওসি আব্দুল মালেক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

বামনশিকড় এলাকায় একটি বাড়ি একই পরিবারের চার জনের লাশ পাওয়ার খবরে সেখানে এলাকাবাসী ভিড় করে। ছবি: আজকের পত্রিকা
মৃতরা হলেন—মনিরুল, তাঁর স্ত্রী মনিরা এবং তাদের দুই সন্তান মিথিলা ও মাহিম। তাঁদের বয়স নিশ্চিত হওয়া যায়নি। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, মৃত্যুর আগে মনিরুল একটি সুইসাইড নোট লিখে গেছেন। নোটে তিনি ঋণগ্রস্ত এবং প্রচণ্ড অভাবের কথা উল্লেখ করেছেন।

মতিহার থানার ওসি আব্দুল মালেক বলেন, ‘ঘটনাস্থলে ইতিমধ্যে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। আমি নিজেও সেখানে রওনা হয়েছি। এখন বিস্তারিত কিছু বলতে পারছি না। তবে ধারণা করা হচ্ছে, মনিরুল তার স্ত্রী ও সন্তানদের শ্বাসরোধে হত্যার পর নিজে আত্মহত্যা করেছেন। লাশ সেখান থেকে উদ্ধারের পর রাজশাহী মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হবে।’

সন্তানরাজশাহী বিভাগরাজশাহীজেলার খবরলাশ
