Ajker Patrika

৬০০০ ইয়াবাসহ ‘স্বামী-স্ত্রী’ আটক

বগুড়া প্রতিনিধি
ইয়াবাসহ আটক দুজন। ছবি: আজকের পত্রিকা
ইয়াবাসহ আটক দুজন। ছবি: আজকের পত্রিকা

বগুড়া-ঢাকা মহাসড়কে ‘স্বামী-স্ত্রী’ পরিচয় দেওয়া দুই ব্যক্তিকে ৬ হাজার ইয়াবাসহ আটক করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। বুধবার (২৬ নভেম্বর) রাতে শাজাহানপুর উপজেলার নয়মাইল এলাকায় উত্তরবঙ্গগামী একটি বাস থেকে তাঁদেরকে আটক করা হয়। আটক ব্যক্তিরা হলেন জয়পুরহাট পৌর এলাকার আরামনগরের বাসিন্দা বকুল হোসেন এবং দিনাজপুর জেলার হাকিমপুরের বাসিন্দা লাকি বেগম।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বগুড়া জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালক জিল্লুর রহমান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ডিএনসি সদস্যরা নয়মাইল এলাকায় শ্যামলী পরিবহনের একটি বাসে তল্লাশি চালান। সন্ধ্যা ৭টার দিকে বাসটি থামিয়ে ওই দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তাঁরা নিজেদের স্বামী-স্ত্রী বলে দাবি করেন। পরে তাঁদের সঙ্গে থাকা ব্যাগ তল্লাশি করে ৬ হাজার ইয়াবা বড়ি উদ্ধার করা হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শাজাহানপুর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

বিষয়:

বগুড়া সদরইয়াবাআটকগ্রেপ্তাররাজশাহী বিভাগঢাকামহাসড়কমাদকদ্রব্য
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জাতীয় সংসদ নির্বাচন: জামায়াত জোটের আসন সমঝোতা প্রায় চূড়ান্ত

কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা, উৎকণ্ঠায় গ্রাহক

আজকের রাশিফল: ছোটখাটো বিষয়েই হৃদয় ভেঙে চুরমার হবে, স্বভাবসিদ্ধ সততা বিপদে ফেলবে

গিনি বিসাউয়ে সামরিক অভ্যুত্থান, সেনাবাহিনীর ক্ষমতা দখল, প্রেসিডেন্ট বন্দী

নেত্রকোনার আটপাড়ায় দুই গ্রামের সংঘর্ষে বহু আহত

এলাকার খবর
Loading...