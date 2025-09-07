Ajker Patrika
প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তরুণীকে দলবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেপ্তার ৩

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহীতে দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় তিনজন গ্রেপ্তার। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজশাহীতে দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় তিনজন গ্রেপ্তার। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহীতে ফেসবুকে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তরুণীকে (২২) দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগীর মামলার পর তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)। গতকাল শনিবার দিবাগত রাতে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন রাজশাহী মহানগরীর চন্দ্রিমা থানার উজিরপুর মহল্লার আরিয়ান শাফী ওরফে আরিফ (২৬), ভদ্রা জামালপুর এলাকার মো. শান্ত (২৫) ও বোয়ালিয়া থানার কাদিরগঞ্জ এলাকার পিয়াম (২৫)।

আজ রোববার রাজশাহী র‍্যাব-৫ থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।

র‍্যাব জানায়, ওই তরুণীর সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে পরিচয়ের সূত্র ধরে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলেন আসামি আরিয়ান। গত ৩০ আগস্ট তাঁরা নগরীর ভদ্রা এলাকায় দেখা করেন।

এ সময় আরিয়ান শাফী তাঁর বন্ধুর স্ত্রীর জন্মদিনের কেক কাটার কথা বলে আলুপট্টি মোড়ের একটি বাড়িতে নিয়ে যান। ঘরে ঢুকেই ওই তরুণী সেখানে শান্ত ও পিয়ামকে দেখতে পান। তাঁদের কথা জানতে চাইলে তখন আরিয়ান ঘরের দরজা বন্ধ করে দেন। পরে আরিয়ান ওই তরুণীকে ধর্ষণ করেন। আরিয়ানের পর তাঁকে ধর্ষণ করেন পিয়াম ও শান্ত। এর ভিডিও করে রাখা হয়।

র‍্যাব আরও জানায়, তিনজন মিলে ওই তরুণীকে ধর্ষণের পর তাঁকে একটি রিকশায় তুলে দেওয়া হয় এবং হুমকি দেওয়া হয়, এই ঘটনা কাউকে জানালে প্রাণে মেরে ফেলা হবে।

পরে ৩ সেপ্টেম্বর আরিয়ান ওই তরুণীকে মেসেঞ্জারের মাধ্যমে ধর্ষণের ভিডিও পাঠান এবং তাঁর সঙ্গে আবার দেখা করার চাপ দেন। দেখা না করলে ভিডিও ফাঁস করার হুমকি দেওয়া হয়।

পরে ৪ সেপ্টেম্বর তরুণী বাদী হয়ে নগরীর বোয়ালিয়া থানায় একটি মামলা করেন। র‍্যাব এ ঘটনার ছায়া তদন্ত করে। তিন আসামিকে গ্রেপ্তার করে বোয়ালিয়া থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

ধর্ষণগ্রেপ্তারপ্রেমরাজশাহী বিভাগতরুণীজেলার খবর
