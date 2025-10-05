Ajker Patrika
রাজশাহী সার্কিট হাউসের গাছ না কাটার দাবিতে স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহীর সার্কিট হাউসের শতবর্ষী ও পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সের গাছগুলো না কাটাসহ তিন দফা দাবিতে স্মারকলিপি দেন পরিবেশকর্মীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজশাহীর সার্কিট হাউসের শতবর্ষী ও পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সের গাছগুলো না কাটাসহ তিন দফা দাবিতে স্মারকলিপি দিয়েছেন পরিবেশকর্মীরা। আজ রোববার বিভাগীয় কমিশনার খোন্দকার আজিম আহমেদ বরাবর এই স্মারকলিপি দেওয়া হয়। কার্যালয়ের একজন কর্মকর্তা এটি গ্রহণ করেন।

স্মারকলিপিতে গাছ কেটে সার্কিট হাউস সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনাসহ তিনটি দাবি তুলে ধরা হয়। এগুলো হলো—সার্কিট হাউস সম্প্রসারণের জন্য সেখানে থাকা গাছগুলো কর্তন না করে গাছ বাঁচিয়ে রাখতে হবে; রাজশাহী বিভাগে ভবিষ্যতে গাছ, প্রাণ-প্রকৃতি ও পরিবেশের কোনো ক্ষতি না করে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে এবং প্রকল্প গ্রহণের আগে প্রয়োজনে পরিবেশকর্মী, পরিবেশবাদী সংগঠন ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে।

স্মারকলিপি দেওয়ার সময় উন্নয়নকর্মী আফজাল হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও জুলাই-৩৬ পরিষদের সভাপতি মাহমুদ জামাল কাদেরী, ইয়ুথ অ্যাকশন ফর সোশ্যাল চেঞ্জ-ইয়্যাসের সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান আতিক, বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতির রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়ের সমন্বয়কারী তন্ময় কুমার সান্যাল, আন্দোলনকর্মী ওয়ালিউর রহমান বাবু, সেভ ইয়ুথ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চ্যাপ্টারের সভাপতি সামসাদ জাহান প্রমুখ।

স্মারকলিপির অনুলিপি রাজশাহীর জেলা প্রশাসক আফিয়া আখতার, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (আরডিএ) চেয়ারম্যান এস এম তুহিনুর আলম, পরিবেশ অধিদপ্তর রাজশাহীর উপপরিচালক তাছমিনা খাতুন, রাজশাহী গণপূর্ত জোনের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ওম প্রকাশ নন্দী ও গণপূর্ত বিভাগ-১ রাজশাহীর নির্বাহী প্রকৌশলী মো. রাসেদুল ইসলামকে দেওয়া হয়েছে।

