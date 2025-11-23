Ajker Patrika

এক দফা দাবিতে রাজশাহী ওয়াসা কর্মচারীদের মানববন্ধন

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
দৈনিক মজুরিভিত্তিক কর্মচারীদের চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা
হাইকোর্টের রায়ের আলোকে দৈনিক মজুরিভিত্তিক কর্মচারীদের চাকরি স্থায়ীকরণের এক দফা দাবিতে মানববন্ধন করেছে রাজশাহী ওয়াসা কর্মচারী ইউনিয়ন। আজ রোববার বেলা সোয়া ১১টার দিকে রাজশাহীর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মসূচি শেষে জেলা প্রশাসকের কাছে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়। একই দাবিতে দুপুর পৌনে ১২টার দিকে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের সামনেও কর্মচারীদের আরেকটি মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। পরে কর্মচারীরা বিভাগীয় কমিশনারের কাছেও স্মারকলিপি দেন।

স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়, রাজশাহী ওয়াসার তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির অস্থায়ী এবং মাস্টাররোলভুক্ত ১৪৯ জন কর্মচারী দীর্ঘ ২০ থেকে ২৫ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে চাকরিতে নিয়োজিত রয়েছেন। তাঁদের চাকরি এখনো স্থায়ী হয়নি। ২০২৩ সালের ১৫ মে হাইকোর্ট ৯টি প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে রায় দিয়েছেন। এ রায়ের পর তিনটি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের চাকরি স্থায়ীকরণ হলেও রাজশাহী ওয়াসায় এখনো প্রক্রিয়া শুরু হয়নি।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে সভাপতিত্ব করেন রাজশাহী ওয়াসা কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি সফিকুল আলম। সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেনের সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আল-আমিন কাজল। এতে অস্থায়ী ও দৈনিক মজুরিভিত্তিক সব কর্মচারী অংশ নেন।

